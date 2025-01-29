大年初一送愛心 桃市府贈弱勢兒少「不一樣的紅包」勉樂觀追夢

桃市副市長蘇俊賓今午訪視桃恩園，以「攜帶式水彩畫」為紅包作春節賀禮。（桃市府提供）

2025/01/29 19:57

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府社會局委託「張老師基金會」管理兒童少年緊急安置家園「桃恩園」，副市長蘇俊賓今天下午訪視桃恩園時帶著裝有「攜帶式水彩畫」的紅包作春節賀禮，陪孩子們畫畫，希望他們藉由畫筆記錄下自己的心情，保持樂觀、追逐夢想。

桃恩園為桃市緊急短期安置機構，職責在保護弱勢兒少，當孩子們面臨家庭突變、虐待等危機時，桃恩園提供基本生活保障之外，也透過專業團隊的心理輔導計畫，幫助孩子找回自信。

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蘇俊賓與桃恩園的兒少分享時提到，自己喜歡帶小型的畫具，走到哪，畫到哪，當作日記的一種方式，心情好時，可記錄喜悅的心情，不好時，也可紓解壓力、轉換心情，他說，這個習慣養成很多年了，這也是這次準備這另類紅包的緣起。

市府指出，蘇俊賓贈送內含水筆、固體水彩畫具的紅包給24位弱勢兒少，並在現場共同作畫，不少小朋友畫出鞭炮、燈籠，也有孩子將蘇俊賓手繪的新年福袋「桃園多寶蛇」畫出，令人驚喜。

桃市副市長蘇俊賓盼弱勢兒少藉由畫筆記錄下自己的心情，保持樂觀、追逐夢想。（桃市府提供）

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