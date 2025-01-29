南投紫南宮大年初一湧10萬人走春 今年元旦至今借金5000多萬

南投紫南宮大年初一湧10萬人，廟前廣場滿滿人潮。（記者張協昇攝）

2025/01/29 19:35

首次上稿：19:02

更新時間：19:35（新增借出發財金金額）

〔記者張協昇／南投報導〕以借發財金聞名的南投縣竹山鎮紫南宮，今天大年初一湧入來自全國各地的民眾借發財金，一大早排隊借、還金民眾即綿延300多公尺，現場擠得水洩不通；紫南宮主委莊秋安表示，今年借金民眾比往年熱絡，約多2、3成，從元旦到今天約借出5000多萬元，估計一整天下來，包括借、還金及參拜民眾，大年初一有逾10萬人來到紫南宮，借、還金民眾即有2萬人。

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竹山鎮紫南宮去年借出4億多元發財金，還金卻多達7億多元，有1名地產商人借金600元後，一口氣還了320萬元。今大年初一，廟方怕影響周邊交通，未發送招財錢母，但人氣仍搶搶滾，一大早約七點左右，即湧入從全國各地來前的借、還發財金的民眾，擠爆廟前廣場及俗稱神明銀行的借、還金櫃檯，排隊人龍綿延300多公尺，許多人每年都來借金，有人排了1個多小時才借到600元發財金。

紫南宮主委莊秋安說，今年許多民眾一大早就來借、還金，借金民眾比往年熱絡，約多2、3成，包括借、還金及參拜民眾，估計超過10萬人，有借有還，土地公才會保佑。

而針對日前有不肖人士，借藉紫南宮授權名義，在網路一頁式廣告販售仿冒的紫南宮蛇年聚寶盆招財錢母，莊秋安表示，刑事警察局已介入調查，並已協調下架部份廣告，若再有販售行為將提告，也呼籲民眾勿受騙。

南投縣竹山鎮紫南宮大年初一借發財金民眾大排長龍， 將現場擠得水洩不通。（紫南宮提供）

南投紫南宮大年初一借發財金民眾大排長龍，一大早排隊人龍即綿延300多公尺。（紫南宮提供）

南投紫南宮大年初一湧入大批民眾借發財金，櫃檯工作人 員忙得不可開交，利用空檔喝口水。（紫南宮提供）

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