圖輯》新春刮刮樂熱銷民眾試手氣迎金蛇年 北市彩券行大年初一湧人潮

台北市許多彩券行今天一早就湧入大量購買人潮。（記者王藝菘攝）

2025/01/29 19:17

〔記者王藝菘／台北報導〕金蛇年台彩特別推出5款新春應景刮刮樂，今天是大年初一，台北市許多彩券行一早開門就湧入大量購買人潮，許多民眾趁著過年試試手氣，希望能迎來新年好彩頭，刮出大獎翻轉人生，不少人更是帶著寵物一同前去，希望能夠增添好運。

今年新推出的刮刮樂包括「1200萬大吉利」每張售價1000元，頭獎高達1200萬元，共有6個名額，總中獎率高達70%；「財神發紅包」售價500元，頭獎500萬元，共8個名額；「金蛇報喜」與「黃金滿屋」售價200元，總中獎率約50.35%，最高獎金10萬元，共有600個名額；「聚寶盆」則售價100元，頭獎50萬元，共8個名額；5款新品總獎項超過1683萬個，總獎金逾98億元。

台北市彩券行人潮眾多。（記者王藝菘攝）

台北市彩券行湧入大量購買人潮，店家笑開懷。（記者王藝菘攝）

不少人帶著寵物一同前來購買刮刮樂，希望能夠增添好運。（記者王藝菘攝）

民眾在街上鬧區購買刮刮樂試試手氣。（記者王藝菘攝）

因應購買刮刮樂人潮，許多店家營業到凌晨。（記者王藝菘攝）

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