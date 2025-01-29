來龜吼漁港走春 品嚐美味海鮮還能拿好禮

龜吼漁夫市集販售新鮮海產。（新北市漁業處提供）

2025/01/29 19:07

〔記者羅國嘉／新北報導〕今年農曆春節連假長，不少民眾會安排國內外旅遊，新北市漁業及漁港事業管理處表示，即日起至31日（初三）到萬里龜吼漁夫市集按讚追蹤「新北漁樂快爆」臉書，並於臉書活動貼文留言龜吼漁夫市集新年快樂，即可至市集管理室兌換獨家萬里蟹編織袋、環保購物袋及手機掛繩等限定好禮1份。

漁業處指出，龜吼漁港不僅是北部重要的卸魚港口，還有漁夫市集，因此在農曆新年舉辦辦臉書留言送好禮的活動，民眾只要在「新北漁樂快爆」臉書上按讚並留言，就能兌換萬里蟹限定好禮，包括萬里蟹編織袋、環保購物袋和手機掛繩等禮品，每個臉書姓名限兌換1份，每日限量50名，送完為止；市集內販售各式新鮮海產，正是花蟹、鮑魚、大蝦、石斑等當季海鮮的盛產時節，遊客可品嚐最鮮美的海味。更有代客料理服務，遊客挑選好海鮮後，便可當場品嚐，滿足味蕾。

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漁業處表示，除龜吼漁港，遊客也可沿著台2線觀賞壯麗的維納斯海岸線，遠眺基隆嶼，或是前往野柳地質公園、萬里獅子公園等景點踏青，還可到附近的金山財神廟拜拜。為了讓大家輕鬆走春，萬里區漁會也安排便利的交通方案，龜吼漁夫市集的營業時間將從初一後恢復正常，並提供「龜吼停車場」及「翡翠灣停車場」兩個停車選擇，後者更有步道直通市集，只要步行5分鐘，沿途還可以看到多種童趣的海中生物彩繪圖樣。

農業局也推薦石碇的烏塗社區，社區不僅擁有豐富的自然生態、綠意盎然的步道，還有具地方特色的商家及體驗課程。

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