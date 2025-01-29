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    新北「蛇」麼都好玩 ！深坑福德宮「乞龜納福」 淡水商圈憑票享優惠

    深坑老街福德宮舉辦「乞龜納福」活動，有機會帶走平安龜禮盒及深石宮智慧平安符。（新北市經發局提供）

    深坑老街福德宮舉辦「乞龜納福」活動，有機會帶走平安龜禮盒及深石宮智慧平安符。（新北市經發局提供）

    2025/01/29 18:10

    〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節走春祈福，新北市經濟發展局長盛筱蓉推薦，深坑老街即日起到2月2日，在具有170年歷史的福德宮舉辦「乞龜納福」活動，求得1個聖杯並捐香油錢後即可帶回「平安龜禮盒」，還可獲得深坑商圈及石碇商圈共同推出「深石宮智慧平安符」；出示軍人證或憑十三行博物館、淡水古蹟博物館當日門票，即可在淡水商圈指定店家享受優惠。

    盛筱蓉指出，新北市近年來積極推動庶民經濟，將具有人情味的商圈與市集，結合在地特色、節慶及文化魅力，推動多元的商圈活動，強化各區域商圈的品牌特色；自2020年起以「活絡新北市商圈振興補助計畫」，引導商圈串聯當地元素及商家，自主辦理各商圈特色活動，截至去年成功帶動約4億3959萬元商機。

    盛筱蓉說，即日起到2月2日，到深坑老街的福德宮求得1個聖杯並捐香油錢後，即可帶回平安龜禮盒，還可獲得深坑商圈及石碇商圈共同推出的「深石宮智慧平安符」。另外，出示軍人證或憑十三行博物館、淡水古蹟博物館當日門票，即可在淡水商圈指定店家享受優惠。

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