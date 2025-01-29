台南宮廟迎春暨出限量福袋 種福田還有地契

2025/01/29 17:26

和勝堂推出創意十足的《鼓舞》春巳福袋。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕大年初一民眾湧入廟宇參拜祈福，各宮廟則推出新春限量福袋，讓民眾將福氣帶回家。盤古藥皇廟神佛壇祭出新春大禮包，內含供不應求的黑旗典藏悠遊卡；和勝堂則是創意十足的《鼓舞》春巳福袋；安平開台天后宮則是欣逢籌募修建基金推出福田認養植福。

每年和勝堂都會推出相對應的生肖新春福袋，今年蛇年跳脫生肖框架，以小法鼓為靈感，設計出《鼓舞》春巳福袋，廟方表示，藉由鼓造型存錢筒，盼能鼓舞大家新的一年繼續打拚，面對困難也能夠勇往直前，另有小龍彩繪香皂、新春祈福掛飾、不織布環保袋。限量399份，每份399元。

正在蓋廟的神佛壇則是推出乙巳年新春大禮包，內含黑旗典藏悠遊卡、黑旗鑰匙圈、12刈足百壽金、舊來發椪餅、平安水、環保購物袋、樂捐磚瓦等。限量300份，每份888元。其中日前造成瘋搶的黑旗典藏悠遊卡無須排隊，認購福袋就能獲得；也能協助神佛壇建廟基金，身受信徒喜愛。

安平開台天后宮籌備廟體重修，趁蛇年迎春推出「福田」供信眾認養植福，文創品獨具風格。（記者王姝琇攝）

安平開台天后宮籌備廟體重修，為募集1.6億元重修經費，廟方也趁蛇年迎春推出「福田」供信眾認養植福。安平開台天后宮表示，不以傳統式的以瓦片、磚塊讓信眾認購，改以種福田來讓民眾認養植福。

天后宮主委盧友禮說，「福田」分健康、智慧、事業、財富、家庭與平安，以綠、紫、藍、金黃、粉紅、紅等6種顏色來區分，並製作項鍊墜子，墜子上有雷射雕刻「安平媽」及福田編號，每塊福田以2萬元認購，每號限1人植福，如要指定選號再加收2千元。民眾忌諱的4字，改以「吉」字代替，每種福田限1000塊，總共6000塊福田。

另廟方也提供捐助1萬元以下的信眾，提供媽祖開運吊飾，而1萬元以上者供媽祖符令手環1條；種福田還有地契，每張地契均客製化，每張的編號均不同。

盤古藥皇廟神佛壇祭出新春大禮包，內含供不應求的黑旗典藏悠遊卡。（神佛壇提供）

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