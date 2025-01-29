玉山國家公園蛇類很怕人 但要特別小心別踩到「這種蛇」

2025/01/29 17:40

瓦拉米步道較常見的百步蛇，因為其坐等狩獵且不易受驚嚇的習性，人類若不注意便可能踩到在落葉堆中的牠而遭攻擊。(玉管處提供)

〔記者張協昇／南投報導〕今天大年初一，是蛇年開始的日子。一提到蛇類，大多數人的觀感常是害怕，甚至急欲消滅。惟玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）指出，玉山園區常見的蛇類有菊池氏龜殼花、臺灣赤煉蛇等，這些蛇共通點就是「很怕人」，不會主動攻擊人，只有百步蛇易因人類不慎踩踏而發動攻擊，但只要保持距離，人、蛇就能相安無事。

玉管處表示，其實蛇類對生態平衡相當重要，在人類社會中也能幫助減少農損或鼠疫發生的機會。玉山國家公園較常見的蛇類，從海拔高至低分別有菊池氏龜殼花、標蛇、臺灣赤煉蛇、駒井氏鈍頭蛇及百步蛇。蛇類屬於變溫動物，在氣溫低的冬天會降低活動量，因此夏秋等較溫暖的季節較容易觀察蛇類。

菊池氏龜殼花是台灣特有種蛇類，也是高海拔山區的代表蛇類，具有重要的生態意義。（玉管處提供）

在夏季的塔塔加地區，常能觀察到步道旁有菊池氏龜殼花在石頭上做日光浴；傍晚時分的林道底層，也常能看到正在橫越道路的標蛇，乍看平凡無奇的暗土黃色身軀，在光線照耀下會閃爍美麗的彩虹色，而這些蛇的共通點就是「很怕人」，通常在被人類發現同時，牠就正在逃往樹叢或石縫的路上了。

玉管處強調，蛇一般不會主動攻擊人，但從事戶外活動時，建議盡量走在規劃好的步道或較無雜枝落葉的路面上。部分蛇類如百步蛇因其保護色佳，以及不易受驚動而迴避人類的習性，因此有踩踏而遭受攻擊的風險。若在家中發現蛇類時，先冷靜下來查詢所在縣市負責捕蜂捉蛇業務的機關，尋求專業協助讓誤闖家中的蛇類能重返大自然。

臺灣赤煉蛇雖然是毒蛇，但十分膽小，在受到攪擾時會迅速逃離，或將頭部及頸部挺起，同時頸部擴散似眼鏡蛇進行威嚇。（玉管處提供

玉管處說，萬一不幸被蛇咬傷，須保持冷靜，記住蛇的特徵，並使用彈性繃帶包紮患部，鬆緊度以能夠插入一根手指頭為原則，目的是減少毒液經由淋巴回流，避免產生患肢缺血症狀，同時將患肢儘可能保持低於心臟的位置，不要冰敷，因為冰敷會使腫脹處循環變差，造成組織大量壞死，初步處置後，應儘速送醫，接受必要的治療。

塔塔加地區常見的標蛇，其黃褐色的身體在光線照射下會反射出美麗的虹色金屬光澤，十分美麗。（玉管處提供）

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