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    開工日強冷空氣報到！專家：達寒流等級潛力、低溫下探4度

    下週一開工日強冷空氣南下，溫度會大幅度降低。（記者陳志曲攝）

    下週一開工日強冷空氣南下，溫度會大幅度降低。（記者陳志曲攝）

    2025/01/29 17:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大年初一早晨全台低溫再現，苗栗三灣大河凌晨3點測得2.3度低溫，成為今晨最低溫紀錄！天氣風險公司資深顧問吳聖宇今指出，下週一強冷空氣南下，溫度會大幅度降低，下週二、三轉乾冷，各地空曠區有可能出現4至6度甚至更低的低溫，台北市恐現10度以下低溫，有達到寒流等級的潛力。

    吳聖宇分析，穩定的天氣預計可持續至初三（31日）白天，初三晚間起，南方雲系將逐漸北移，台灣各地雲量增加，並有出現短暫陣雨的可能。初四（2月1日）台灣位於鋒面前的偏南風環境，雖然雨勢不大，但降雨機率提升。

    到了初五（2日）收假日，北方鋒面快速南下掠過台灣，中部以北及東半部將有短暫陣雨，南部則相對穩定，偏多雲天氣；下週一（3日）開工日，中高層短波槽緊隨鋒面通過，強冷空氣南下，全台氣溫大幅下降。

    吳聖宇進一步指出，今晚至明晨（30日）仍受輻射冷卻影響，台南以北至宜蘭空曠地區可能出現6至8度低溫。明日白天氣溫回升幅度明顯，但夜晚清晨降溫時，濕度增加，部分地區可能起霧，民眾行車需多加留意。

    開工後的下週二、三（4至5日），隨乾冷空氣南下，輻射冷卻效應再度發揮，各地空曠區有可能出現4至6度甚至更低的低溫，台北市亦不排除再現10度以下低溫。根據目前預報，此波冷空氣屬於強烈大陸冷氣團，甚至有達到寒流等級的潛力，後續需持續關注天氣變化。

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