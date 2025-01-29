環保宣導創新！新北環保局推「擋泥板標語」 清潔隊員成最佳代言人

創意擋泥板未來將隨著公務機車穿梭於街頭巷弄推廣環保理念，展現清潔隊員守護城市的。（環保局提供）

2025/01/29 17:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕機車擋泥板不只載「女神」，還能成為環保宣導利器！新北市環境保護局找來清潔隊員擔任攝影模特兒，設計機車專屬「環保標語擋泥板」，上面印有「菸蒂不要亂丟」、「改裝排氣管不可以吵可以帥」等標語，未來將隨著公務機車穿梭街頭巷弄，不僅吸引目光，更有效推廣環保理念，展現清潔隊員守護城市的正面形象。

環保局指出，此計畫靈感來自早期機車擋泥板上的明星宣傳照，結合公務機車的高流動性，讓環保觀念深植日常生活。此次推出的擋泥板標語內容，包括「亂丟垃圾最高罰6000元」、「機車出廠滿五年，每年一起定檢吧」、「油漆廢水不排放，請用報紙或乾布擦拭」、「電池要單獨回收」等，標語設計簡潔明快，搭配幽默趣味的用語，在道路上將相當吸睛，也更容易引起市民共鳴。

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拍攝過程中，清潔隊員展現自然真摯的一面，贏得拍攝團隊的讚賞。其中來自深坑區隊的李宗穎，憑藉健康自信的形象成為全場焦點。他坦言：「雖然不常面對鏡頭，但能為環保盡一份心力，感到非常開心，就算不收酬勞也沒關係。」他的熱忱充分展現清潔隊員對守護環境的投入與熱愛。

菸蒂、危險廢棄物請妥善處理

環保局長程大維表示，這些清潔隊員雖是素人，但他們是城市的環保英雄，透過此次活動讓更多市民認識他們，也希望藉此傳達垃圾分類、妥善回收、維護空氣品質等重要觀念；另外，適逢春節假期，環保局提醒民眾，亂丟菸蒂可能污染環境、堵塞排水系統，電池、廢油等危險物品應妥善回收，確保公共安全。希望透過清潔隊員的示範與擋泥板標語宣導，喚醒市民的環保意識，共同打造乾淨永續的城市環境。

機車的創意擋泥板，圖為清潔隊員李宗穎。（環保局提供）

新北市環保局期盼藉由清潔隊員的示範與標語宣導，喚醒市民環保意識。（環保局提供）

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