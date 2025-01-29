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    明初二回娘家+出遊潮 11處省道路段恐塞爆

    明天（30日）是大年初二傳統回娘家日子，加上預期各地天氣好將會有出遊潮。（資料照）

    明天（30日）是大年初二傳統回娘家日子，加上預期各地天氣好將會有出遊潮。（資料照）

    2025/01/29 16:39

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（30日）是大年初二傳統回娘家日子，加上預期各地天氣好將會有出遊潮，交通部公路局預估明天11處路段包括銜接國道匝道、廟宇、觀光景點周邊道路會車多壅塞，提醒駕駛人注意。

    公路局預估，明天大年初二預估上午8時起，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，包含台61線竹南及鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段、台74線台中環線接國3交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲等路段。

    另外，觀光景點周邊道路包括台2線與台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪、大湖及古坑至梅山路段、台9線新店至烏來路段、台14甲線清境農場、台19線北港朝天宮、台21線日月潭、台17線南鯤鯓代天府等路段，預計有春節傳統習俗回娘家、出遊與參拜車潮。

    公路局建議用路人行前多參考幸福公路APP的即時路況，避開尖峰時段再前往，或依循警廣與路側CMS提供的相關路況及替代道路資訊行駛，以避免塞在車陣中。

    今天（29日）大年初一截至下午3時止，省道及快速道路部分路段出現車多或壅塞情形，包含台2線基隆至大武崙及石城至大里路段、台2戊線蘇澳路段、台3線大溪至武嶺橋、名竹大橋至南投紫南宮及旗山老街路段、台61線竹南玄寶大橋至中彰大橋路段、台62線瑪陵隧道至安樂段路段等，另台14甲線29K至41.5K昆陽至大禹嶺限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

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