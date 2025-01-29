好美！台中國際會展中心、綠美圖、流行影音中心齊點燈

台中會展中心點燈氣勢磅礡。（台中市府提供）

2025/01/29 16:19

〔記者張軒哲／台中報導〕2025中台灣元宵燈會2月8日至2月23日將於水湳中央公園璀璨登場，臨近的許多重大建築地標即日起也率先點燈響應，包括「台中國際會展中心」、「台中綠美圖」及「台中流行影音中心」，藉由溫暖光影、燈光秀及「幸福台中」等字幕投影，在夜空中閃耀七彩迷人光芒，展現建築的輝煌氣勢，為迎接盛大燈會提前暖身，已吸引許多市民與遊客前來欣賞，感受台中新地標的耀眼風彩。

建設局長陳大田表示，「台中國際會展中心」以Tree Gate概念結合市集意象，展現建築、人與自然的和諧融合，預計於今年底正式開展；此外，「台中綠美圖」為全台首創圖書館與美術館共構，其外牆採用金屬擴張網帷幕，白天引入自然光線，夜晚透出室內光影，營造優雅建築氣質。

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配合中台灣元宵燈會即將開幕，建設局即日起至2月23日晚上18時至22時特別點亮「台中國際會展中心」及「台中綠美圖」夜間燈光。會展中心的燈光設計採用RGB技術與自然元素，透過動態枝葉剪影與溫暖光影，營造大樹下乘涼的意境，每晚整點將上演燈光秀，主題色選用科技藍、生長綠及創造紫，勾勒出夜空中的迷人畫面；而綠美圖的內部燈光設計則融合中央公園景觀與建築特色，展現流動、飄浮與通透感，其中美術館大廳四面玻璃帷幕與「文化之森」屋頂花園相映成趣，展現視覺一致性與都市景觀協調。

鄰近的台中流行影音中心也配合燈會開展，連續兩年點燈，今年再度於西側牆面投射繽紛炫彩的燈光，並搭配「幸福台中」、「春」、「福」等字樣，增添年節氣氛，即日起至3月31日每晚17時30分至22時點燈。新聞局長欒治誼表示，2023年中台灣元宵燈會首度移師水湳中央公園舉辦，位於公園南側的台中流行影音中心是市府在水湳經貿園區亮點建築之一，並與威剛科技股份有限公司聯手打造台中流行文化新地標。

台中綠美圖入夜點燈。（台中市府提供）

台中流行影音中心也配合燈會開展，連續兩年點燈，今年再度於西側牆面投射繽紛炫彩的燈光。（台中市府提供）

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