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    春節圍爐別忘毛寶貝健康 新北動保處提醒寵物飲食禁忌、建議

    新北市動物保護防疫處提醒，寵物也是家中的一員，飼主在享受美食的同時，也要注意毛寶貝的飲食安全，避免餵食不當食物，影響健康。（記者羅國嘉攝）

    新北市動物保護防疫處提醒，寵物也是家中的一員，飼主在享受美食的同時，也要注意毛寶貝的飲食安全，避免餵食不當食物，影響健康。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/29 16:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節團圓時刻，家家戶戶準備豐盛團圓飯，但新北市動物保護防疫處提醒，寵物也是家中的一員，飼主在享受美食的同時，也要注意毛寶貝的飲食安全，避免餵食不當食物，影響健康，像是年糕、辛香料食物、高油鹽料理、魚刺、雞骨等，建議可準備清蒸肉類、蔬菜等無調味寵物餐點。

    危險食物勿餵食 以免危害寵物健康

    新北市動保處獸醫師黃啟堯指出，許多春節料理對人類來說是美味佳餚，卻可能對寵物造成健康危害，例如「年糕、甜點」過於精緻、不易消化，可能導致腸胃不適；「辛香料食物（大蒜、蔥、薑等）」可能破壞紅血球，導致胃炎、貧血、腹瀉；「高油鹽料理」容易引發腸胃不適，甚至導致胰臟炎；「魚刺、雞骨」細小易碎且邊緣銳利，可能卡在喉嚨或刺穿腸胃道，造成嚴重後果。

    黃啟堯表示，如寵物不慎食用上述危險食物，應密切觀察其狀況，若出現異常症狀，務必盡速就醫，尋求獸醫師協助。

    查詢「寵物食品申報網」更安心

    動保處說，如飼主無法自製鮮食，可選擇專業的寵物食品，但應留意營養成分。建議可至農業部「寵物食品申報網」（https://petfood.moa.gov.tw/）查詢商品資訊，對照外包裝上的營養成分表，確保蛋白質、脂肪、礦物質等含量適齡適量。此外，該網站設有「檢驗不合格產品專區」，提供飼主即時掌握不合格產品，提供專業且透明的資訊。

    動保處提醒，過年期間可為毛寶貝準備清蒸肉類、蔬菜等無調味寵物餐點，避免餵食人類食物，確保寵物健康，安心度過春節。飼主也應慎選合格的寵物食品，並參考「寵物食品申報網」資訊，為毛寶貝提供最安心的飲食，讓全家人與毛寶貝一起迎接健康快樂的新年。

    飼主可選用新鮮食材為寵物製作年菜。（新北動保處提供）

    飼主可選用新鮮食材為寵物製作年菜。（新北動保處提供）

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