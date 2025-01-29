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    鐵道迷快來玩！台鐵推薦景點 跑遍北中南東

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為台中驛鐵道文化園區。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為台中驛鐵道文化園區。（台鐵公司提供）

    2025/01/29 16:21

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（29日）表示，與各地方政府和文化單位合作，在北中南東都有許多鐵道文化景點。

    在北部地區，台鐵公司與國立台灣博物館共同合作，在鐵道部園區展示各類鐵路文物，從與旅客日常接觸的旅運設施到民眾難以接觸的古蹟修復，藉由展示及解說，使社會大眾在國定古蹟的屋簷下，多方位了解鐵路知識。

    在中部地區，民眾可以前往舊山線騎乘鐵道自行車，藉由自行車行駛於山林間的舊山線鐵道路線，穿越山洞、越過鐵橋，欣賞著勝興車站、龍騰斷橋、魚藤坪鐵橋等名勝古蹟，體驗深山內的鐵路情懷，另可以到台中驛鐵道文化園區及彰化扇形車庫，品味不同的鐵道驛站風情。

    在南部地區，台鐵公司與高雄市立歷史博物館共同合作，在舊高雄港站展示眾多鐵路文物，民眾可以到哈瑪星鐵道文化園區搭乘「哈瑪星號」暢覽打狗至高雄港的演進過程；而在屏東的潮州鐵道園區也毫不遜色，將各類檢修機具放置於文物展示館中，讓民眾了解台鐵列車運行時，幕後英雄的後勤檢修人文。

    在東部地區，台鐵公司與宜蘭縣立蘭陽博物館合作舉辦「百年宜蘭線 轉動新世紀—宜蘭線百年紀念展覽」，藉由文獻的考證及文物的展示，使民眾更加了解蘭陽平原「丟丟銅仔」音樂背景的點點滴滴。

    台鐵公司表示，歡迎民眾在走春之際前往以上地點，慢活欣賞各類鐵路文化，也提醒各位務必確認開館期間再前往，避免因閉館或開放人數額滿而無法盡興而歸，詳情請見各協力單位官網。

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為台北市北門的鐵道博物館（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為台北市北門的鐵道博物館（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為舊山線鐵道。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為舊山線鐵道。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為高雄哈瑪星鐵道文化園區。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為高雄哈瑪星鐵道文化園區。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為高雄哈瑪星鐵道文化園區。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為高雄哈瑪星鐵道文化園區。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為屏東潮州鐵道園區。（台鐵公司提供）

    台鐵在北中南東都有鐵道、鐵路景點。圖為屏東潮州鐵道園區。（台鐵公司提供）

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