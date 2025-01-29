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    大年初一走春祈福 台南3大廟半天就湧入超過20萬人次

    南鯤鯓代天府一早湧進大批祈福民眾。（台南市政府提供）

    南鯤鯓代天府一早湧進大批祈福民眾。（台南市政府提供）

    2025/01/29 16:04

    〔記者王姝琇／台南報導〕喜迎金蛇又逢雙春，大年初一，民眾湧入各廟宇參拜祈福走春，南鯤鯓代天府、麻豆代天府及台南正統鹿耳門聖母廟等3大宮廟光是上午就湧入超過20萬人次。

    觀旅局長林國華說，眾神之都台南一早各地宮廟就湧進大批人潮，各廟宇也祭出系列活動；南鯤鯓代天府上午抽國運籤，鹿耳門聖母廟則祭出摸春牛、過七星平安橋、躦轎腳、渡九品蓮花、開運鐘好運鑼、補財庫金及漢服體驗等吉祥活動，，2月8日重頭戲花火迎春也即將登場！

    市長黃偉哲說，蛇年象徵智慧與變化，祝福市民好朋友在新的一年裡不論家庭健康及工作財運「蛇宓隆賀心願事成」，市府團隊將在新的一年持續努力推動台南觀光發展，越在地越讓台南在國際發光發熱，今年新春活動豐富滿滿，來台南行春絕對是蛇來蛇去隆好玩。

    戶外及博物館景點是親子共遊好去處，虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠隧及台江公園、奇美博物館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、烏山頭水庫風景區、柳營尖山埤渡假村及十鼓仁糖文創園區，一早有逾1萬1000人次旅客到訪。

    柳營尖山埤渡假村舉辦「六合舞春－泡泡猩球嘉年華」；奇美博物館春節期間續展《畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代》主題系列活動；學甲頑皮世界動物園打造全台最大最新的「兩棲爬蟲館」正式開幕，初一到初五天天抽紅包，一早吸引家庭親子人逾1200人次一同入園參觀。

    走馬瀨農場辦理「2025草原新樂園－新春異國風」每天都有烏克蘭特技秀及哈薩克飆馬特技秀讓大家欣賞，而且初一到初三晚間還有新春營火晚會歡迎共襄盛舉。中西區環河街運河河畔的「魚頭君」大型氣偶展，吸引許多遊客近距離觀賞，邀約大家一起來用創意錯位拍照來KUSO魚頭君。

    金蛇年小朋友在頑皮世界體驗蛇的觸感。（台南市政府提供）

    金蛇年小朋友在頑皮世界體驗蛇的觸感。（台南市政府提供）

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