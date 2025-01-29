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    首頁　>　生活

    大年初一走春潮 南投日月潭等風景區湧現出遊人潮

    南投縣大年初一天氣睛朗，日月潭水社碼頭一早即有不少民眾前來搭船遊湖。（記者張協昇攝）

    南投縣大年初一天氣睛朗，日月潭水社碼頭一早即有不少民眾前來搭船遊湖。（記者張協昇攝）

    2025/01/29 15:17

    〔記者張協昇／南投報導〕今天是大年初一，南投縣日月潭、清境及溪頭三大旅遊軸線景點及紫南宫等知名廟宇，均湧現走春拜拜人潮，停車場幾乎都在上午11點前即停滿，由於明天大年初二是回娘家日子，且氣象預報中部天氣狀況不錯，除高速公路易壅塞外，預估各景點出遊人潮仍會相當多，南投縣警察局交通隊呼籲用路人避開壅塞時段及路段，避免塞在車陣中動彈不得，壞了遊興。

    南投縣今天氣溫回升，天氣晴朗，近午豔陽高照，一掃前幾天溼冷天氣陰霾，不少民眾把握好天氣出遊走春拜廟，國道3號南下南投縣路段，約從上午10時開始車輛走走停停，時速不到40公里；日月潭中興停車場，上午10時前小客車即停滿，日月潭文武廟因停車位少，車輛成排沿著台21甲線環潭公路路側停放，綿延數百公尺；竹山紫南宮停車場也在上午停滿八成，連因積雪未融，必須加掛雪鏈才能通行的合歡山武嶺停車場，也因追雪民眾熱情不減，上午10時前即停滿車輛。

    南投縣警察局交通隊表示，明天大年初二，除了會出現民眾回娘家的車潮外，由於今年春節連假長達9天，分散民眾回娘家的日子，加上氣象預報中部天氣狀況不錯，預估仍會有許多民眾出遊，國道易壅塞，南投縣民短程移動儘量利用替代首路，避免上國道，當日往返各景點的民眾應及早出門，最好在上午9時、10時易塞車時段前抵達，並預先規劃好替代道路，以避開車潮。

    日月潭水社老街，大年初一上午即湧現出遊人潮。（記者張協昇攝）

    日月潭水社老街，大年初一上午即湧現出遊人潮。（記者張協昇攝）

    今天是大年初一，日月潭中興停車場上午10時不到即停滿車輛。（記者張協昇攝）

    今天是大年初一，日月潭中興停車場上午10時不到即停滿車輛。（記者張協昇攝）

    日月潭文武廟，大年初一湧進許多參拜民眾，並在廟方設置的蛇年大吉造景前拍照留念。（記者張協昇攝）

    日月潭文武廟，大年初一湧進許多參拜民眾，並在廟方設置的蛇年大吉造景前拍照留念。（記者張協昇攝）

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