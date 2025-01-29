不像中國習性DeepSeek開源有盤算？ 網論戰可能原因

DeepSeek-R1以高效能、低成本為主要特點，並採取開源（open-source）策略。（路透）

2025/01/29 15:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek近日憑藉其全新人工智慧模型DeepSeek-R1震撼全球科技界。該模型以高效能、低成本為主要特點，不僅讓美股科技股震盪，其中輝達（NVIDIA）市值更蒸發高達6800億新台幣，連Meta等矽谷巨頭也成立專案小組密切關注。然而，最令人驚訝的是，這款模型採取開源（open-source）策略將核心程式碼公開，引發各界討論。

一名網友在Dcard科技版以「DeepSeek為什麼要開源？」為題表示，看到中國工程師開發了DeepSeek，且程式碼開源，依照中國的習性，理應將這項先進技術保留於國內使用。對此，原PO好奇，「現在把技術公開，不是反而讓其他國家特別是美國更容易超越他們？還是開放程式碼的用意是為了想讓自己的技術成為全球標準，提升國際影響力？」

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，眾多網友分享了各自的見解，「唯一想到的是，怕人家說是用gpt套皮的」、「如果沒開源，大概90%人都不信」、「封閉怕別人贏通常都是比較弱的一方。因為害怕別人追上來。」、「重點在用這少的成本就建構出大模型，這樣NV的晶片就會被懷疑是否被需要這麼的多，那所有的供應鏈就會被影響。」

一名台灣大學資訊工程研究所學生表示，「軟體開源的話就會被全世界的工程師challenge，就可以找到更多的問題去解決和更多新的發展方向，是一個強大的軟體必經之路」他的說法獲得廣泛支持，有人補充，「許多成功的技術都是在開源後成為主流的，讓全球使用者離不開它後，再進一步從中變現。」底下還有網友表示，「推，不知道一堆人在陰謀論什麼。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法