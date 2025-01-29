義籍神父傅立吉春節想台灣 搭車5小時赴教廷使館團圓

曾來台奉獻47年的義籍神父傅立吉28日專程從北義搭車到羅馬參加駐教廷使館的除夕餐會，他表示很想念台灣的一切，也祈禱天主保佑台灣人。（中央社）

2025/01/29 15:00

〔中央社〕農曆新年到，駐教廷使館邀請曾旅台外籍神職人員共度除夕。在台奉獻47年的義籍神父傅立吉，退休後回到北義，他搭5個小時火車前來參加，只為一解思鄉之情，「台灣是我的家，我想念大家。」

駐教廷使館昨天舉辦除夕餐會，3位樞機主教與多位神職人員出席，包括教廷宗座科學院長涂克森（Peter Turkson）樞機、教廷促進人類整體發展部副祕書長巴吉歐（Fabio Baggio）樞機，教宗駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士（Silvano Maria Tomasi）樞機。

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駐教廷大使李世明致詞時表示，總統賴清德和外交部長林佳龍在新春談話中都強調和平的重要，呼應教宗方濟各對和平的訴求，台灣會盡一切可能維護和平，希望大家繼續支持台灣，共同促進世界和平。

巴吉歐接受中央社訪問指出，農曆新年象徵新開始，今年也是天主教禧年，他期盼今年各地區都能獲致和平。他表示自己曾在菲律賓擔任傳教士，有機會訪台多次，他很欣慰天主教會在台灣過去做出許多貢獻，他主要負責移民難民事務，也很樂見台灣一直很重視移民難民問題。

今年82歲的靈醫會神父傅立吉（Fr. Felice Chen）來台時僅28歲，在台灣度過近半個世紀後退休返回北義。他長年在宜蘭羅東聖母醫院貢獻，獲頒第十四屆「醫療奉獻獎」，另曾獲澎湖縣政府頒發「榮譽縣民」，並在2017年取得台灣身分證，成為「正港台灣人」。

傅立吉接受中央社訪問表示，從北義搭火車到羅馬有點遠，要花5個小時，但他還是想來使館參加活動，看看很多朋友，「因為我在台灣的47年，真的過得很高興。」

出席的外籍神父來自不同國家，有非裔神父、日籍神父、西班牙神父、法國神父，見面卻都能以流利中文互相問候，偶爾還夾帶幾句台語，形成特殊場面。

神父彼此問起旅台時間，宛如比對當兵「梯次」，傅立吉是在座最資深的前輩。傅立吉笑稱，一位神父聊天時提到，他在台灣待了快4年，「我去台灣時，那位神父都還沒出生呢。」

被問到最想念台灣哪裡，傅立吉說，他在台灣47年，哪裡都去過了，在羅東服務時間最多，也待過台北、澎湖、新竹。他表示，最多時間是與宜蘭縣原住民和羅東聖母院一起度過，「那裡當然是我的家，我很想念他們。」

談到回義大利後懷念哪些台灣食物，傅立吉露出靦腆笑容說，這裡有間店在賣台灣進口的麵，他每天早上都吃那個，加開水泡三分鐘就可以吃，「有些人會笑我，問我為何要用筷子吃，我說用筷子比較有味道，用叉子不行啊。」

傅立吉說，有機會和台灣朋友相聚總是很感動，「我這次特地帶妹妹一起搭車來，讓她看看台灣的人。」而他新年想對台灣朋友說的話是，「希望天主保佑大家身體健康，保佑台灣的人。」

傅立吉的妹妹向中央社記者表示，她以前曾去台灣探望過哥哥3次，最大印象是覺得台灣人工作很勤奮，值得學習。她還透露「哥哥剛搬回義大利時常常哭，因為捨不得台灣。」

駐教廷使館28日舉辦除夕餐會，3位樞機主教與多位神職人員出席。（中央社）

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