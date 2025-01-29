海科館春節不打烊 邀大小朋友前來同樂

海科館推出年年有餘摺紙魚DIY等互動體驗，讓大小朋友同樂添喜氣。（記者盧賢秀攝）

2025/01/29 14:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆春節不休館，國立海洋科技博物館大年初一就開館，以「蛇來運轉」為主題安排了一系列春節活動，有多項互動體驗，還準備了豐富的好禮，初一到初五天天都有「北火熊發紅包」活動，也有應景的「與蛇同行」集章挑戰，只要集滿章即可兌換限量蛇年幸運小禮，增添節日趣味。

海科館指出，農曆初一至初五（1月29日至2月2日）正常營運，為了讓民眾更深入探索海洋的奧秘，海科館特別在主題館推出新款實境解謎遊戲「智慧蛇蹤—海洋之心」，民眾化身為探險家，透過解謎挑戰尋找傳說中的海洋寶石「海洋之心」，完成挑戰者將獲得象徵智慧與祥瑞的特別禮物，每日限量100組親子免費參與。

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同時還有多項免費DIY及體驗活動，初一至初三（1月29日至1月31日）的「年年有餘摺紙魚DIY」體驗，讓民眾親手摺出象徵富足與幸運的魚形藝術品，為新年增添喜氣。智能館的「蛇來蛇去闖關體驗」也將帶來更多知識與樂趣。

另外，初四和初五（2月1日至2月2日）則有「龍蛇水上行—水槳船體驗」，參與者可操作遙控水槳船，寓意新的一年順利如意、心想事成。結合科技的「機械魚展演體驗」也將於初一至初五開放，靈活游動的機械魚宛如蛇年的吉祥象徵，象徵順風順水、福氣滿滿，適合親子同樂。

海科館賣店也推出新春優惠活動，只要消費滿500元即可參加抽獎，參與者都有機會贏取新春佳品及精美小禮，讓蛇年的好運隨行。活動詳情請至海科館官方網站或粉絲專業查詢。

許多民眾喜歡和海科館的北火熊拍照。（記者盧賢秀攝）

民眾和海科館的北火熊合影。（記者盧賢秀攝）

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