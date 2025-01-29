蛇年走春拜廟 蘆竹誠聖宮可跟「宇宙娃娃」打卡

配合台灣燈會在桃園，蘆竹誠聖宮出現不少「宇宙娃娃」超級吸睛。（桃市府民政局提供）

2025/01/29 14:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕農曆新年期間，桃園市各宮廟信眾絡繹不絕，除了中壢仁海宮每年發送發財金、南崁五福宮發放錢母外，蘆竹誠聖宮也結合桃園燈會，推出「宇宙娃娃」吉祥物，成為新春打卡熱點，中壢天德宮則於田都元帥與飛虎將軍前供奉刈包，象徵虎咬豬寓意「福咬住」，特別受到客家族群喜愛。

桃園市政府民政局指出，春節期間，各地廟宇信眾眾多，從傳統祭祀供品到創意文創商品，廟宇以豐富多樣的方式迎接新春，展現地方文化的深厚底蘊，像供桌祭品以三牲、素祭與創意點心宴為主，其中點心宴，如四果（梨、橘、哈密瓜、蘋果）、山珍（薑）、海味（鹽）與五穀（紅豆配糖），再加上三十六道糕餅甜點，象徵富貴吉祥。

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此外，桃園廟宇也各具特色，多數廟宇採前殿、後殿分層設計，並設置無障礙電梯，方便信眾參拜高樓層神像。特別的是，大園仁壽宮與桃園龍德宮採用「九宮格」神龕設計，眾神像採立體排列，讓信眾參香時，抬頭即看見神明圍繞，感受眾神護佑。

而誠聖宮配合台灣燈會在桃園活動，目前宮裡也設置不少「宇宙娃娃」，還有文創商品鑰匙圈、吊飾，廣受年輕人喜愛，民政局指出，新春走廟，不僅是祈福洗滌心靈，更是充滿文化涵養的饗宴。

配合台灣燈會在桃園，蘆竹誠聖宮出現不少「宇宙娃娃」超級吸睛。（桃市府民政局提供）

蘆竹誠聖宮設計創意文物。（桃市府民政局提供）

素祭或點心宴，包含四果、山珍、海味、五穀，及糕餅甜點。（桃市府民政局提供）

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