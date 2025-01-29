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    除夕夜白目表弟慘遭衣架教訓到哭 他驚呼：「過年」護身符失效

    一名網友透露，小時候目睹自己的表弟太白目，導致除夕當天被長輩拿衣架狠狠教訓。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    一名網友透露，小時候目睹自己的表弟太白目，導致除夕當天被長輩拿衣架狠狠教訓。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    2025/01/29 14:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每到農曆春節除夕，不少人會遵循傳統，進行圍爐（吃年夜飯）、貼春聯、包紅包等活動，期間也會盡量在待人處事方面做到「以和為貴」的情況。然而，先前曾有一名網友透露，小時候目睹自己的表弟太白目，導致除夕當天被長輩拿衣架教訓，讓他驚訝意識到，原來「過年」這個護身符也是有可能失效。

    該網友在PTT發文，開頭先指出一般來說，過年期間大家都會盡量以和為貴，即便圍爐得面對很「賭爛」的親戚在餐桌上無情逼問，就算因此導致心情很不愉快，也不會直接在餐桌上發難。接著原PO回憶，小時候他有一個表弟「個性滿白目的」，導致在有一年的除夕慘遭家長狠狠訓斥。

    原PO表示，當年眾人吃完年夜飯後便一起坐在客廳看電視，雖然他想不起來表弟當時做了什麼，但他記得表弟把二姨惹火後，就被二姨拿起衣架教訓到當場哭出來，其他長輩在一旁苦勸都沒有用。也因為曾目擊這個事件，令原PO感嘆，「這才讓我意識到，原來『過年』這個護身符也是有可能失效的。」

    另外，原PO也好奇詢問大家，過年時間是否也曾看過親戚或家人間發生「血流成河」的衝突經歷。不少網友紛紛回應，「家產+1」、「家產分配」、「不要打過年這種話不適用89」、「問年終vs反問感情。至尊對決很精彩」。

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