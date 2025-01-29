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    大年初一拜拜吃平安粥 宜蘭縣225間廟宇免費供應

    今天大年初一，很多信眾都到廟裡參拜走春，各廟宇一早就湧入人潮，祈求平安。 （民眾提供）

    今天大年初一，很多信眾都到廟裡參拜走春，各廟宇一早就湧入人潮，祈求平安。 （民眾提供）

    2025/01/29 11:44

    〔記者游明金／宜蘭報導〕春節期間，很多人會到廟裡拜拜吃平安粥「保平安」，宜蘭縣今年有225間廟宇免費供應平安粥。今天大年初一，很多信眾都到廟裡參拜走春「吃平安」，各廟宇一早就湧入人潮。不過，各廟宇提供時間不一，有些廟宇年初一至十五都有提供，有些僅提供年初一一天，相關資訊可上宜蘭縣政府設置的「宜蘭春節服務不打烊」官網平安粥專區查詢。

    「呷平安、過好年！」農曆春節，台灣人習慣到寺廟走春，宜蘭今天放晴，年初一湧入出遊與廟宇走春人潮；縣內多數寺廟都會免費提供平安粥，讓進香朝拜的信眾享用，保佑平安，也展現宜蘭人好客熱情。外縣市廟宇較少提供平安粥，春節走春吃平安粥，成為宜蘭限定活動，很受大家歡迎。

    今天一早，礁溪協天廟（帝君廟）、德陽宮都湧入參拜人潮，祈求平安，同時品嚐平安粥美味；宜蘭的平安粥葷素各有不同，有些廟宇還準備海鮮粥、八寶粥，各自有調配的秘方；依據往年經驗，還有外縣市信眾包車到宜蘭廟宇進香，除了祈求神明庇佑，就是為了吃平安粥。

    不過，縣府提醒，每間廟宇供應時間不同，縣府加以彙整，載明供應的廟宇、日期、葷或素、寺廟電話、地址並上網公告，詳情可上宜蘭縣政府「宜蘭春節服務不打烊」官網平安粥專區查詢，實際情況還是以宮廟公佈為主，請出發前再次與宮廟確認。

    除了廟宇，天氣冷颼颼，宜蘭縣大同鄉清水地熱成了最受歡迎的景點，熱騰騰地熱泉，冒起暖暖白煙，驅散不少涼意。園區擠爆人潮，上午9點開園，9點10分250個停車位就已停滿，隨即啟動停車場總量管制措施，實施一出一進作業。

    園區面積2.5公頃，有煮食池、泡腳池、泡腳野溪，是高人氣景點，座無虛席。去年還把原本的男、女湯屋打通，改為男女混湯區的親子共享設計，最近完工後重新開放，提供全新的體驗。

    春節期間，很多人會到廟裡拜拜吃平安粥「保平安」，宜蘭縣今年有225間廟宇免費供應平安粥。（民眾提供）

    春節期間，很多人會到廟裡拜拜吃平安粥「保平安」，宜蘭縣今年有225間廟宇免費供應平安粥。（民眾提供）

    天氣冷颼颼，大同鄉清水地熱是宜縣人氣景點，一開園就湧入爆滿人潮。（宜蘭縣政府提供）

    天氣冷颼颼，大同鄉清水地熱是宜縣人氣景點，一開園就湧入爆滿人潮。（宜蘭縣政府提供）

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