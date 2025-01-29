參加北市職訓期間 可申請托兒托老補助最高8000元

台北市政府勞動局推出每月最高8000元的職業訓練期間托兒、托老費用補助，若家中同時有托兒及托老的需求，可同時提出申請，盼減輕民眾負擔。（資料照）

2025/01/29 12:04

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市職能發展學院114年度的課程已經上網公告，報名參加職訓課程的市民，台北市政府勞動局每月最高8000元的職業訓練期間托兒、托老費用補助，若家中同時有托兒及托老的需求，可同時提出申請，盼減輕民眾負擔。

台北市勞動局長高寶華指出，為了讓市民都能安心參加職業訓練課程，不必擔心參訓期間家中的孩童及長輩無人照顧，勞動局提供職訓期間照護補助給有托兒、托老需求的民眾申請。台北市市民或居留地在台北市的外籍配偶，並參加台北市政府自辦、委辦或補助辦理的日間職業訓練課程，在職業訓練期間就可享照護補助，參訓同時還能減輕家中經濟負擔，一舉兩得。

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勞動局說明，只要家中有12歲以下子女，就托於台北市或新北市合法設立的幼兒園、托兒所、托嬰中心、兒童托育中心、國小課後安親機構、補習班或保母；或有65歲以上父母，安置於台北市或新北市合法立案的護理之家、托老機構或採居家照護者，都能檢據申請照護補助。

勞動局指出，如家中同時有托兒及托老的需求，可同時提出申請，照護補助全日制的每月補助最高8000元為限，半日制每月補助以4000元為限，實際照護費用低於補助標準者，以補助實際支出費用為限。如對於應檢附文件或相關申請資格條件尚有疑問，可參閱「台北市政府辦理職業訓練及就業服務期間照護補助」申請須知。

勞動局表示，想了解北市職能發展學院今年度課程內容的市民可至「台北市職能發展學院」查看及報名，錄訓後只要符合申請資格，也可透過辦訓單位代為辦理。

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