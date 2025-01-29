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    新竹市舊城商圈新春市集 美食、表演有吃有玩

    新竹市舊城商圈的新春市集宛如台北大稻埕，異國與台式美食一應俱全，現場還有舞龍舞獅及各種街頭藝人表演。（記者洪美秀攝）

    新竹市舊城商圈的新春市集宛如台北大稻埕，異國與台式美食一應俱全，現場還有舞龍舞獅及各種街頭藝人表演。（記者洪美秀攝）

    2025/01/29 12:06

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市蛇年新春市集過年期間在舊城商圈舉行，今年新春市集有國內書法名家及日本書法家現場揮毫，還有拉糖蔥及做龍鬚糖的師傅現場表演傳統技藝，此外，也有義大利傳教士販售道地的義大利甜品、百貨專櫃的各式果乾，更有來自台北大稻埕的商家也來擺攤，同時新春市集也提供犯罪被害人保護協會的馨生人公益擺攤，邀市民春節期間到舊城區走春，開心吃喝買美食。

    新竹市府表示，今年的新春市集將持續到2月2日晚上，每天都可逛可買，今年有天然無添加物的果乾、精緻水果禮盒、年節乾貨（霜降柿餅及肉乾肉條和大板栗）等，現場也有文創攤位，像寵物零食、造型紅包袋、水晶飾品和精緻奶酪甜點，還有特色餐車區，主辦單位也邀請街頭藝人輪番上陣，包括氣球、大型玩偶、歌唱藝人、彩繪藝術等為活動增加豐富性，還有舞龍舞獅炒熱氣氛。

    今天大年初一，天氣相當好，加上舊城商圈周邊有城隍廟及關帝廟和東寧宮等廟宇，吸引不少民眾出遊拜拜及感受年節熱鬧氣氛，新春市集也吸引人潮，為舊城區帶來更多活力。

    市府表示，今年新春市集除有各式美食小吃及新春節氣商品攤位，為刺激舊城區春節期間買氣，也同步推出「消費滿額送好禮」活動，只要於活動區域店家消費累積發票或收據滿1000元，就可到市集服務台（華南銀行旁）兌換精美好禮1份。

    另為傳遞社會關懷並支持犯罪被害者勇敢重啟人生，現場也有多個馨生人公益攤位，讓馨生人能融入社會及展現馨生力量。

    新竹市舊城商圈的新春市集宛如台北大稻埕，異國與台式美食一應俱全，邀市民新春期間來拜廟時，也來走春逛街吃美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市舊城商圈的新春市集宛如台北大稻埕，異國與台式美食一應俱全，邀市民新春期間來拜廟時，也來走春逛街吃美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市舊城商圈的新春市集宛如台北大稻埕，異國與台式美食一應俱全，現場還有舞龍舞獅及各種街頭藝人表演。（記者洪美秀攝）

    新竹市舊城商圈的新春市集宛如台北大稻埕，異國與台式美食一應俱全，現場還有舞龍舞獅及各種街頭藝人表演。（記者洪美秀攝）

    新竹市舊城商圈的新春市集宛如台北大稻埕，異國與台式美食一應俱全，現場也有馨生人公益攤位，各種美食及產品相當多。（記者洪美秀攝）

    新竹市舊城商圈的新春市集宛如台北大稻埕，異國與台式美食一應俱全，現場也有馨生人公益攤位，各種美食及產品相當多。（記者洪美秀攝）

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