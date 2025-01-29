北市新年走春首選 「三貓」景點可賞花、祈福、吃美食

熊讚推薦大家於農曆春節至貓空樟樹步道踏青走春，吸收大自然芬多精，獲取新的一年滿滿能量。（台北市觀光傳播局提供）

2025/01/29 11:51

〔記者楊心慧／台北報導〕大年初一是全家出遊走春好時機，趁著連假期間與家人到處走春，度過愉快的假期，台北市觀光傳播局推薦民眾走訪三貓景點，體驗台北春節年味與自然魅力，親子出遊首選動物園，搶領限量春節紅包好運滿載；或是搭乘貓纜直達貓空，前往指南宮參拜祈福、樟樹步道賞魯冰花，以及品嚐美味的特色茶料理等。此外，過年前夕台北市吉祥物熊讚也化身宣傳大使，並分送「蛇馬龍鶴」斗方向遊客拜年，為春節增添歡樂與祝福。

觀傳局表示，台北市立動物園是走春首選之一，過年前夕熊讚也特別現身快閃動物園向遊客及動物朋友們拜年，並分送「蛇馬龍鶴」斗方，祝願大家新年蛇來運轉。動物園正月初一至初三（1月29日至31日）每天上午11時舉辦「動物布偶來開運」活動，10時30分起發放號碼牌，將送出「一元復始蛇年開運金」限量春節紅包，為新年帶來好彩頭。

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觀傳局還推薦，民眾搭乘貓空纜車前往歷史悠久、香火鼎盛的台北指南宮參拜，在「圓滿森境」欣賞祥瑞金龍與古色古香庭園造景，「綠光平台」俯瞰纜車與貓空山區美景，還有「情人聖地」，打造雙心相印的戀人平台、筊杯月娘椅、月下老人、同心鎖等，破除過去「情人不能拜指南宮」的禁忌，指南宮也將在初四2月1日上午10時30分，發放限量「錢母發財金」，歡迎民眾一同求財迎福。

觀傳局說，台北大縱走第7段的樟樹步道1月下旬魯冰花季展開，明亮暖黃的魯冰花如串串鈴鐺綻放，且步道坡度平緩，適合全家大小一同踏青；期間還能參加「2025花IN台北─探花集章之旅」活動，掃描QRcode、集滿全年度12個花季印章，有機會抽中智慧型手機等大獎。另在指南路三段有多家特色茶餐廳，可品嚐像是茶油麵線、茶香炒飯和鐵觀音茶蝦等美味茶料理，飽餐後再來份茶甜點、茶冰淇淋，為走春行程畫下完美句點。

春節連假最後一天大年初五，「2025台北燈節」將於台北西區盛大開幕，現場不僅有可愛的熊讚燈組、壯寶燈組可拍照打卡。觀傳局透露，2月2日至16日活動期間，熊讚、壯寶將會不定期至燈節展區快閃和大家見面，喜愛熊讚的粉絲，可隨時關注熊讚臉書粉絲專頁。

台北市觀傳局推薦，遊客可搭乘貓空纜車前往貓空走春、踏青。（台北市觀光傳播局提供）

熊讚在台北市立動物園與緬甸蟒合影，祝福大家蛇來運轉、新年快樂。（台北市觀光傳播局提供）

貓空有許多景觀餐廳，可和家人、朋友賞景、泡茶、品嚐茶料理，開心共度悠閒時光。（台北市觀光傳播局提供）

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