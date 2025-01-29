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    2025澎湖花火節攜手史努比！歡慶花生漫畫75週年

    今年澎湖國際海上花火節與花生漫畫合作海報出爐。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    今年澎湖國際海上花火節與花生漫畫合作海報出爐。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    2025/01/29 11:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新年伊始，澎湖觀光第一炮-澎湖國際海上花火節，就率先宣布將與「花生漫畫75週年」攜手合作，邀請大家與史努比一同前來探索澎湖夢幻旅程，體驗精彩璀璨花火盛會。

    澎湖縣政府旅遊處表示，史努比是全球家喻戶曉且跨越多代人喜愛的主題角色，史努比登場於美國著名漫畫家查爾斯·舒茲於報紙上連載的《花生漫畫》，《花生漫畫》自1950年代起連載以來已有1萬8千多則的連續漫畫，並被75個國家的家報紙刊登，在全球累積出超高人氣與辨識度，史努比可愛、充滿夢想、不受傳統拘束的模樣，創造了多代人的美好回憶，也為世界許多人帶來溫暖與正面能量。

    今年迎來「花生漫畫75週年」紀念，澎湖縣政府將與花生漫畫合作，精心打造豐富的活動內容，包含《花生漫畫》海報預展、史努比與澎湖專屬主題的無人機展演、史努比造型打卡公仔外，縣府也將持續提供壯闊絢爛的煙火演出及精彩的舞台活動，歡迎大家前來澎湖體驗精彩絕倫的花火節表演。

    澎湖縣政府規劃花火節將於4月28日辦理試放場，並於5月5日開幕場至6月26日為每週一、四辦理；7月1日至7月29日閉幕場為每週二辦理，縣府目前正密切與《花生漫畫》合作團隊籌劃辦理細節，並將陸續公佈花火節各場次合作內容，請持續關注澎湖國際海上花火節粉絲專頁，掌握花火節第一手資訊。

    澎湖國際海上花火節將與「花生漫畫75週年」攜手合作。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖國際海上花火節將與「花生漫畫75週年」攜手合作。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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