嘉義文化路夜市春節連假摩肩擦踵 網友戲稱「大型暖暖包」

嘉義市文化路夜市春節人潮摩肩擦踵，網友稱是大型暖暖包。（嘉義市政府提供）

2025/01/29 10:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節嘉義市湧現返鄉人潮，2024全台夜市人潮之冠的「文化路夜市」人氣紅不讓，自春節連續假期第一天起，晚間逛夜市人潮絡繹不絕，小年夜、除夕夜更是人擠人、摩肩擦踵，被網友笑稱宛如「大型暖暖包」。

嘉義市政府觀光新聞處春節期間推出賀歲動畫，由嘉義市長黃敏惠Q版人物與「沉睡大白熊」帶路，騎著公共自行車，遊覽蘭潭風景區湖畔、走訪檜意森活村，以及嘉義市立美術館等景點；晚間到文化路夜市品嚐美食，為美好的一日遊畫下句點，透過在地視角介紹「巷仔內」經典遊程。

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觀新處長張婉芬表示，數位旅遊平台Agoda日前將嘉義評為台灣「2025新興旅遊目的地」之冠，紐約時報將阿里山評選為2025年「全球最值得去的52個勝地」之一，春節造訪嘉義市正是時候，歡迎遊客從阿里山森林鐵路起點—嘉義市，展開一場文化與美景兼備的旅程，品嚐經典的雞肉飯、豆漿豆花、沙鍋魚頭，讓春節假期充滿驚喜與回憶。

嘉義市政府觀光新聞處推出賀歲動畫，用在地視角介紹經典遊程。（嘉義市政府提供）

嘉義市文化路夜市春節期間人潮多，被網友稱是大型暖暖包。（嘉義市政府提供）

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