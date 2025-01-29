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    來宜蘭走春！傳藝中心初一、初二宜蘭縣民「免費回娘家」

    傳藝除了駐園大戲，也邀請《婆姐賀新春》開場演出，十二婆姐齊賀新春。（傳藝提供）

    傳藝除了駐園大戲，也邀請《婆姐賀新春》開場演出，十二婆姐齊賀新春。（傳藝提供）

    2025/01/29 10:17

    〔記者游明金／宜蘭報導〕今天年初一，民眾出遊走春，全國最有年味的國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，一早就湧入出遊人潮。傳藝表示，年初一、年初二推出「宜蘭縣民免費回娘家」。春節期間更是好戲連台，年度駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」重磅登場，文昌街則營造成「百花齊天」全新街景，喜氣洋洋。

    宜蘭傳藝園區為迎接金蛇年，春節期間節目滿檔；年初一到初三駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》重磅回歸，還有「百戲大觀園」雜技表演，重現早期常民過節上街熱鬧氣氛，搭配全新街景《百花齊天》鮮豔繽紛；年初四則邀請全聯人氣吉祥物福利熊與虎利，來到傳藝喜迎新春。年初四、初五有金蛇獻瑞：跋杯祈福幣，由文昌帝君賜予錢母，保佑財運滾滾來。

    負責園區經營的全聯善美的文化藝術基金會表示，新年買年花，寓意花開富貴帶來好運，因此園區街景以「百花齊天NOW傳藝」為主題，在文昌街延伸裝置藝術「百花齊天」，以花果山為發想，在街道沿途安插花朵及燈籠，喜氣洋洋。

    新春市集則規劃有整合美食餐車、特色點心與工藝精品與體驗等數十攤位，好買也好逛，有吃又好玩，同時也推出全園區消費滿額贈轉運刮刮樂，刮出一整年的好運！

    暢遊宜蘭傳藝園區，金蛇報喜迎新春，宜蘭縣民還有初一初二回娘家專屬優惠，只要設籍宜蘭縣或身分證字號開頭為Ｇ者，皆可免費入園！新年傳藝走春，相關活動訊息請至宜蘭傳藝園區官網與FB粉專查詢。

    傳藝中心春節期間好戲連台，年度駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」重磅登場。（傳藝中心提供）

    傳藝中心春節期間好戲連台，年度駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」重磅登場。（傳藝中心提供）

    傳藝中心全新街景裝置《百花齊天》，除有金蛇年意象，也與花卉與燈籠交織，喜氣洋洋。（傳藝中心提供）

    傳藝中心全新街景裝置《百花齊天》，除有金蛇年意象，也與花卉與燈籠交織，喜氣洋洋。（傳藝中心提供）

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