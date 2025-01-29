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    乳牛樂園！雲林崙背千巧谷復刻小火車 增添遊園樂趣

    崙背千巧谷牛樂園是遊客來雲林必去之處，因應春節到來，園方新設置環園小火車，讓民眾們一覽園區美景。（記者李文德攝）

    崙背千巧谷牛樂園是遊客來雲林必去之處，因應春節到來，園方新設置環園小火車，讓民眾們一覽園區美景。（記者李文德攝）

    2025/01/29 08:36

    〔記者李文德／雲林報導〕今天是大年初一，許多民眾都會出外走春，選擇好玩、好逛甚至能夠親子同樂的地方，更是國人首選。雲林縣崙背鄉千巧谷牛樂園長年都是民眾假日愛去的遊憩景點，趁著春節期間，園方打造「環園小火車」，讓民眾們坐著享受微風拂面、更能一覽園區美景。不少民眾搭了直呼「超值得」。

    千巧谷牛樂園占地1.2公頃，是全國首座以乳牛做為樂園的觀光牧場，園區內除了飼養乳牛讓民眾們近距離觀看、餵牧草，還在場區內規劃餐廳、乳品加工、商品展售3大館，每逢假日都是民眾愛去的休憩景點。

    迎合過年走春人潮，園方打造遊園蒸汽小火車，更以木頭建造車站，復刻日治時期車站。小火車每15分鐘一班，發動後汽笛聲響起，車頭煙囪不斷竄出裊裊白煙，令人更驚奇。

    業者黃吉雄表示，要從小就是火車迷，在園區打造設立環園小火車算是完成自己心願，而且車站更是選擇在70年茄苳樹旁，有古色古香美感。

    黃吉雄指出，環園小火車總長520公尺，繞完一圈大約需花費9分多鐘，沿途經過錦鯉魚池、乳牛區，讓民眾有耳目一新的感受。

    遊客表示，以往只能走走、餵餵牛隻，新增小火車搭乘有不同的感受。

    崙背千巧谷牛樂園是遊客來雲林必去之處，因應春節到來，園方新設置環園小火車，讓民眾們一覽園區美景。（記者李文德攝）

    崙背千巧谷牛樂園是遊客來雲林必去之處，因應春節到來，園方新設置環園小火車，讓民眾們一覽園區美景。（記者李文德攝）

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