1/29各報重點新聞一覽

美國「連線雜誌」報導，DeepSeek的政策清楚表明，它將大量美國用戶的資料直接傳回中國，可能導致更嚴格的審查。（法新社）

2025/01/29 08:52

自由時報

DeepSeek美用戶資料大量送中

在中國短影音平台TikTok持續引發安全隱憂之際，中國低成本生成式人工智慧（AI）模型DeepSeek引發市場震撼，美國「連線雜誌」（WIRED）報導，DeepSeek的政策清楚表明，它將大量美國用戶的資料直接傳回中國，可能導致更嚴格的審查。澳洲工業暨科學部長休斯奇（Ed Husic）也警告，基於隱私考量，對使用DeepSeek應保持「非常謹慎」的態度。

詳見DeepSeek美用戶資料大量送中。

請繼續往下閱讀...

索馬利蘭「台灣模式」 成果推向東非

我國與索馬利蘭自二○二○年起互設代表處，面對中國在非洲不斷擴張影響力，索馬利蘭代表處是台灣拓展東非外交的前線。台灣駐索馬利蘭代表羅震華受訪表示，希望透過展現台灣與索馬利蘭的合作計畫，達成演繹台灣合作模式、並將台灣模式的成果投射至其他東非國家的戰略意義。

詳見索馬利蘭「台灣模式」 成果推向東非。

初一走春 今明是乾冷好天氣

初一走春天氣晴！中央氣象署預報，今、明兩天都是好天氣，但清晨氣溫仍非常寒冷，部分地區僅有六度低溫。卅一日初三晚間有鋒面接近，轉雨，下週一上班日恐有另一波強烈大陸冷氣團報到。

詳見初一走春 今明是乾冷好天氣。

聯合報

川普：98%晶片生意去台灣

美國總統川普廿七日表示將提高電腦晶片、半導體、藥品與鋼鐵等產品的進口關稅，讓這些產品能夠回到美國生產；川普再次點名台灣，認為有九十八％的晶片生意都去了台灣。

詳見川普：98%晶片生意去台灣。

賴總統除夕祈福 法鼓山撞鐘

昨天是除夕，春節前南部地震頻傳，賴清德總統昨天上午循往例，前往新北市金山區承天宮參拜祈福。賴總統表示，過去他祈求闔家平安，現在則祈求國泰民安、風調雨順，且台灣境內四時無災、八節有慶。

詳見賴總統除夕祈福 法鼓山撞鐘。

索馬利蘭示意圖。（本報製作）

玉山排雲山莊戶外平台積了一層雪，巡山員正在剷雪。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法