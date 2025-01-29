台14甲翠峰-大禹嶺07:00開放通行 初一合歡山部份路段需掛雪鏈

台14甲線合歡山公路大年初一開放通行，但部份路段限掛雪鏈通行。（公路局提供）

2025/01/29 08:01

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山小年夜飄降瑞雪，台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）昨除夕夜起實施預警性封閉，今大年初一清晨7點開放通行，惟台14甲線鳶峰至大禹嶺及台8線大禹嶺至碧綠神木路段，限加掛雪鏈通行。

合歡山小年夜下雪，台14甲線部份路段一度積雪10公分，公路局中區養護工程分局連兩日出動剷雪車剷雪，由於台8線大禹嶺至碧綠神木（110.2K-126K）及台14甲線鳶峰至大禹嶺（24K-41.5K）路段，部分路面（肩）仍結冰或積雪未融，公路今早宣布車輛限加掛雪鏈通行，並視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

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公路局指出，目前仍是雪季期間，提醒包含大型重型機車等各類機、慢車及甲、乙類大客車與超過3.5噸大、小貨車，均禁止進入管制路段，民眾春節期間欲上合歡山走春或追雪，務必備妥個人保暖裝備與車輛雪鏈，並隨時關注氣象預報及道路交通資訊。

民眾欲查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035。

台14甲線部份路段28日夜間預警性封閉，今開放通行，但限掛雪鏈通行。（公路局提供）

台14甲線鳶峰至大禹嶺（24K-41.5K）部分路面（肩）仍積雪未融，公路局利用夜間預警性封持續剷雪。（公路局提供）

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