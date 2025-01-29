桃園景福宮初一集體安頭香 南崁五福宮「開廟門」湧3000人

南崁五福宮初一子時開廟時，至少3000位信眾等待參拜。 （記者黃政嘉攝）

2025/01/29 08:21

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園大廟桃園區景福宮，及蘆竹區南崁五福宮，昨晚子時湧入眾多信眾拜頭香、排景福宮的開運掛飾與五福宮錢母，在集體安頭香下，祈求蛇年平安、財運亨通，其中，五福宮參拜信眾眾多，今年依舊多到排至廟宇周圍的五福一路、六路，今天凌晨2點排隊信眾仍絡繹不絕，據五福宮估計，開廟時，至少3000位信眾等待參拜，祈求蛇年平安、財運亨通。

桃園市長張善政昨晚先後前往桃園區景福宮、蘆竹區南崁五福宮，以及今天凌晨1點在中壢仁海宮，參與集體拜頭香、新春參香儀式，子時晚間11點一到，張善政在景福宮主委簡征潭、廟方人員陪同下，開啟廟門，帶領信眾集體參拜、安頭香，頭香插下去時，眾人齊聲祝賀「發大財」，完成安頭香。

請繼續往下閱讀...

張善政在景福宮參拜頭香後表示，現場每位民眾都是「頭香」，相信大家在新的一年，一定會事事順利，也祝各位鄉親朋友身體健康、蛇年行大運，此外，他也感謝景福宮長期參與公益活動，成為市府堅實的支持力量。

景福宮排首位開運掛飾的30歲市民黃先生，他表示，昨晚吃完年夜飯就從八德區過來景福宮，自小就跟家人來景福宮拜拜，已連3年在除夕夜拜頭香，自己是廚師，希望新的一年持續精進廚藝、同時財運亨通。

景福宮主委簡征潭表示，拜完頭香發送1000個「開漳聖王 招財平安掛飾」，祝福大家新的一年身體健康最重要，闔家安康，富貴吉祥，心想事成，蛇年行大運，經過道長加持的開運掛飾，放在錢包也能保平安。

南崁五福宮主委陳宗賢表示，五福宮開廟門集體安頭香實施近20年，大家不會為了頭香爭先恐後，而是「有福共享」，今年五福宮準備8.8萬個錢母送給信眾，信眾走完招財納福的七星平安招財橋，玄壇元帥就會庇護信眾，他祝福信眾新春平平安安、快快樂樂。

今天凌晨12點開廟門的五福宮，過凌晨2點，仍有眾多信眾排隊走招財橋、領錢母過香爐，香火相當鼎盛，廟方志工說，往年初一子時參拜的民眾都如此持續到天亮不間斷，整天都有信眾參拜。

五福宮排首位錢母的為南崁在地人的50歲陳小姐，她表示，今年第18年來排錢母、拜頭香，祈求平安、旺財，過去因此中過樂透1萬元，覺得五福宮很靈驗。

結束五福宮參拜，張善政再至中壢仁海宮祈福參香，張善政說，今年適逢仁海宮建廟200周年，仁海宮在公益及文化傳承不遺餘力，市府將持續與仁海宮合作，讓更多鄉親朋友深入了解宮廟的文化底蘊。

桃園市長張善政與南崁五福宮廟方共同安頭香。（記者黃政嘉攝）

五福宮信眾走七星平安招財橋，領錢母。（記者黃政嘉攝）

南崁五福宮主委陳宗賢（右）發送錢母給參拜信眾。（記者黃政嘉攝）

南崁五福宮初一凌晨一點半，仍有絡繹不絕的信眾持錢母過香爐。（記者黃政嘉攝）

五福宮排首位錢母的為南崁在地人陳小姐（右三），今年第18年來排錢母、拜頭香。（記者黃政嘉攝）

南崁五福宮除夕夜子時參拜信眾眾多，今年依舊多到排至廟宇周圍的五福一路、六路。（記者黃政嘉攝）

桃園景福宮子時開廟門參拜民眾。（記者黃政嘉攝）

桃園景福宮信眾集體拜頭香後，廟方統一集香插至香爐。（記者黃政嘉攝）

桃園景福宮主委簡征潭展示今年的開運掛飾。（記者黃政嘉攝）

桃園景福宮初一子時拜頭香信眾眾多。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法