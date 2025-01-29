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    屏東車城福安宮拜頭香 初一起開運金幣每天發放數千枚

    福安宮拜頭香吸引參與。（記者蔡宗憲攝）

    福安宮拜頭香吸引參與。（記者蔡宗憲攝）

    2025/01/29 00:04

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕邁入第19的年頭的車城福安宮「拜頭香」活動，今年除了依往年慣例舉辦摸彩及贈送蛇開運金幣，由於近年墾丁整體觀光人數雪崩，廟方特別希望透過土地公的保佑拉抬當地觀光業景氣，幫助恆春半島觀光業恢復榮景。

    晚間拜頭香包括立委徐富癸、屏東縣議員潘芳泉、盧玟欣，以及車城鄉長陳政雄等地方人士都到場參與。

    今年的福安宮「拜頭香」活動，獎項除了液晶電視等家電獎品，今天還準備數千份的蛇年開運金幣供領取，當地民眾吃完年夜飯就趕著排隊領摸彩券，參加拜頭香民眾都能領到一份開運金幣及發財金。

    福安宮主委曾寶文指出，各地的「搶」頭香活動，常造成推擠受傷事件頻傳，因此廟方特別改良為「拜」頭香，讓信眾齊心參拜後，由工作人員將眾頭香匯聚爐中，希望「人人皆頭香，人人皆好運」，參加人數也從一開始幾百人，暴增到年年超過三千人，已經成為春節必到的宗教景點。

    每年供不應求的福安宮招財開運金幣，今年仍準備數萬份發放，春節期間除了除夕夜，初一至初五早上10時，都可以到福安宮前廣場排隊索取，送完為止。

    福安宮拜頭香吸引參與。（記者蔡宗憲攝）

    福安宮拜頭香吸引參與。（記者蔡宗憲攝）

    福安宮拜頭香吸引參與。（記者蔡宗憲攝）

    福安宮拜頭香吸引參與。（記者蔡宗憲攝）

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