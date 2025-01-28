歡樂宜蘭年除夕守歲晚會 被停職林姿妙到場：新年「大家共好就好」

全國唯一的「歡樂宜蘭年」除夕守歲跨年晚會，因案被停職的林姿妙（左2）也以貴賓身分出席重頭戲「起爐儀式」。（記者游明金攝）

2025/01/28 22:26

〔記者游明金／宜蘭報導〕全國唯一的「歡樂宜蘭年」除夕守歲跨年晚會，今晚在中興文創園區登場，代理縣長林茂盛9點30分啟動「起爐儀式」，點燃歡樂宜蘭年火爐，祈求「蛇米攏賀」、「蛇米攏順利」，接著有一連串表演到深夜，在倒數聲中迎接「金蛇年」到來。因貪污案判刑停職的林姿妙也以貴賓身分到場，對於新年新希望，她說：「大家共好就好。」

宜蘭縣政府1994年起舉辦「歡樂宜蘭年」活動，今年邁入32年，活動有起爐儀式、守歲晚會、賀歲迎新與紀念紅包發放，號稱是全國歷史最悠久，且是唯一慶祝農曆新年的路除夕圍爐守歲活動，縣文化局希望讓宜蘭成為全國在春節期間最有年味的地方。

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今年活動在中興文創園區舉辦，園區布置充滿新年氛圍，有玫瑰花海燈飾、象徵新生的生命樹以及流星瀑布等，一片喜氣洋洋。縣府文化局說，除夕晚會結合傳統與創新、在地與國際，將民俗與音樂結合，重新詮釋宜蘭文化新面貌，特別邀請來自國際知名表演團體「韓國鼓貓」，一同營造跨國界的節慶氛圍。

「歡樂宜蘭年」除夕守歲晚會9點半登場，持續到深夜12點；起爐祈福儀式安排「旋舞炎劇團」帶來的《守歲舞燄、祈福蘭陽》及九天民俗技藝團的《薪傳鼓藝》等表演，為宜蘭年起爐祈福開場。重頭戲起爐儀式，林姿妙也以貴賓身分到場，與代理縣長林茂盛等人共同點燃火爐，熊熊火炎燃起，丟下祈願卡祈福許願。

林姿妙拿的許願卡是「金蛇報喜，事事如意」，被問到最近心情與新年新希望，她說，「大家共好就好」，進場時並與與會者揮手致意。

林姿妙致詞說，大家新年恭喜，宜蘭縣在大家努力下更好共好，今晚是全國唯一守歲農曆年活動，非常有意義，感謝大家關心姿妙，她深深一鞠躬謝謝大家，她會很努力、很認真，簡單做人、認真做事，實實在在，感謝大家一起拚出宜蘭好生活。

點爐儀式後，緊接著是守歲晚會，有原子少年VERA、陳華、陳芳語、韓國鼓貓、同根生與許富凱等眾多藝人與團體的接力演出。活動會場還安排有春市集、台語闖關遊戲、年節主題燈飾等；現場湧入相當多民眾，一起欣賞演出、玩遊戲、寫祈福卡，最後在倒數聲中賀歲迎新，迎接新年到來。

全國唯一的「歡樂宜蘭年」除夕守歲跨年晚會在中興文創園區登場，起爐祈福儀式安排「旋舞炎劇團」帶來的《守歲舞燄、祈福蘭陽》表演。 （記者游明金攝）

「歡樂宜蘭年」除夕守歲晚會，重頭戲起爐儀式燃起熊熊火焰。（記者游明金攝）

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