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    台中去哪新春圍爐？鍋烤節上榜店家一次看

    台中經發局揭台中市鍋烤節前3名鍋烤品牌，春節圍爐吃大餐，高CP值。（記者蔡淑媛攝）

    台中經發局揭台中市鍋烤節前3名鍋烤品牌，春節圍爐吃大餐，高CP值。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/28 19:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕新春圍爐、吃大餐，台中市經發局推薦，台中鍋烤節十大火鍋燒烤店家，前三名火鍋品牌店家「新馬辣經典火鍋Plus+台中公益店」、「萬客什鍋崇德店」、「老四川漢口店」及前三名「巷弄美食」火鍋店家，「八豆食府精緻鍋物」、「隱鍋台中福科店」及「宇良食」。

    經發局表示，新馬辣經典火鍋Plus+台中公益店」，被網友評為CP值超高火鍋店；經典台式風味石頭火鍋「萬客什鍋崇德店」，燒酒雞鍋、剝皮辣椒鍋、絲瓜蛤蜊鍋備受民眾青睞；有著三香三椒三辣及七滋八味九雜川味秘方的「老四川漢口店」，喜愛麻辣鍋的民眾更是不能錯過。

    「巷弄美食」火鍋店家，則有堅持自行熬煮10幾種風味湯頭的「八豆食府精緻鍋物」；「隱鍋台中福科店」各種特色鍋物及氣派裝潢，另外還有以台式豆漿鍋著名的「宇良食」，都讓民眾一再回訪。

    「品牌店家」燒烤類前3名，則有以頂級和牛高等食材聞名的「老井極上燒肉美村店」；外縣市民眾來台中指定必吃「屋馬文心店」，好吃的燒肉和免費續點雞湯持續高人氣；燒肉控推薦「森森燒肉台中洲際店」，高CP值餐點以及豐富的自助吧，被民眾評論為老饕必吃。

    「巷弄美食」燒烤類前三名，包含「乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳」，占地遼闊又能一覽台中市夜景；過年過節必訪、高CP值「六本木燒肉」，可體驗老闆自日本燒烤店學成的好手藝；位於梧棲區的「57夯肉」，優質食材擁有不少死忠粉絲。

    台中經發局揭台中市鍋烤節前3名鍋烤品牌，春節圍爐吃大餐，高CP值。（記者蔡淑媛攝）

    台中經發局揭台中市鍋烤節前3名鍋烤品牌，春節圍爐吃大餐，高CP值。（記者蔡淑媛攝）

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