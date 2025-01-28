澎湖機場人員除夕堅守崗位 議長陳毓仁送暖

今年農曆春節假期長達9天，有效紓解返鄉人潮。（記者劉禹慶攝）

2025/01/28 17:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天除夕團圓日，澎湖機場迎來另一波小高潮，澎湖縣議長陳毓仁特別到機場，慰問堅守工作崗位上百名航空公司員工、航警、民航局人員，送來紅豆湯圓及燒仙草

農曆春節假期，民航局原先規劃澎湖航線1386架次，計10萬1496個座位數，各航空公司去年11月及12月2波開放訂位，分別提供有10萬1496個及加班機航班4978個機位，總計10萬6474個機位。

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澎湖縣政府旅遊處開設春節民眾機位需求服務平台，超過2600人登記，即與民航局、航空公司與民進黨立委楊曜服務處召開春節包機協調會，增開22航班4264座位數，其中，台北航線12班、台中航線2班、高雄航線8班。

澎湖縣政府旅遊處說，今年春節假期長達9天，鄉親返澎過年與赴台的出發時間選擇多，疏運分流，其中，民眾登記需求尖峰時段較往年集中於收假日，航空資源有極限，無法滿足尖峰日期及時段需求，或是登記人數不足，縣府克服種種困難，整調整部分旅客出發航班，共再爭取22個包機航班4264機位。

澎湖縣議長陳毓仁（中）到澎湖機場慰問工作人員。（陳毓仁提供）

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