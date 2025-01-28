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    彰化縣過年丟垃圾看這裡 鹿港8熱區設垃圾桶方便遊客

    今天是除夕，彰化縣26鄉鎮市公所清潔隊很忙碌，隊員總動員清運垃圾，直到全部清運完成才會下班。（記者張聰秋攝）

    今天是除夕，彰化縣26鄉鎮市公所清潔隊很忙碌，隊員總動員清運垃圾，直到全部清運完成才會下班。（記者張聰秋攝）

    2025/01/28 18:53

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是除夕，家家戶戶忙著祭祀拜拜，準備吃年夜飯，垃圾量也跟著達到最高峰，彰化縣26鄉鎮市公所清潔隊全力出動，忙到所有垃圾清運完畢才下班，讓鄉親在乾淨的環境中守歲迎新春。

    明天大年初一，全縣26鄉鎮市全面停止清運垃圾，僅有部分鄉鎮提供定時定點的垃圾收運服務。彰化縣環保局提醒，若有垃圾需丟棄，務必遵守定點收運時間，切勿超時亂丟，收運點設有監視錄影設備，過年期間也會持續運作，違規者可能在年後收到罰單，得不償失。

    非清運期間，環保局建議民眾將垃圾妥善包裝、廚餘瀝乾存放家中，恢復清運時再交由清潔隊處理。多數鄉鎮市公所初五開始恢復正常清運，和美鎮則從初三起率先恢復。

    鹿港鎮向來是過年走春拜拜的熱門地區，明天起到初五預計湧入大批遊客，雖然初一到初三暫停清運服務，不過，鎮公所為應對人潮，在8個人潮熱區設置垃圾桶，分別在薛府王爺、新祖宮牌樓下、城隍廟前、葉宣哲診所前、公會堂、介壽路與親民路口、台灣電力公司前、王健龍診所前，方便遊客。鎮內垃圾清運初四恢復正常。

    清潔隊說，每處設置2個大垃圾桶，一般垃圾和資源回收分類，安排巡邏人員隨時清理，確保垃圾桶有足夠容量。

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