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    蘇花路廊南下車潮估明天初一最高峰 恐早上5點塞到下午5點

    除夕蘇花路廊交通順暢，南下共有近萬輛車潮湧入花蓮，明天大年初一預期是南下車潮最高峰，車多壅塞時段為清晨5點到下午5點。（公路局提供）

    除夕蘇花路廊交通順暢，南下共有近萬輛車潮湧入花蓮，明天大年初一預期是南下車潮最高峰，車多壅塞時段為清晨5點到下午5點。（公路局提供）

    2025/01/28 18:13

    〔記者游太郎／花蓮報導〕今天除夕，蘇花路廊整體運行順暢，南下全天累積近萬輛、北上方向為近5000輛；旅行時間方面，蘇澳到崇德經台9線蘇花改南下約76分鐘，崇德到蘇澳經台9線蘇花改北上約73分。明天大年初一預期是南下車潮最高峰，車流將達到18000輛、北上則為8000輛，車多壅塞時段為清晨5點到下午5點，公路局呼籲用路人提前規劃或延後到初二（30日）、初三（31日），避開南下車多時段。

    公路局東區養護工程分局指出，明天是春節連假第五天（大年初一），南下車潮將達到最高峰，蘇花路廊預估尖峰交通量與車多壅塞時段，南下：初二（30日）：全日交通量約14600輛次，車多壅塞時段為清晨6時到9時；蘇花路廊北上：初三（31日）全日交通量約17500輛次，車多壅塞時段為上午9時到晚間23時；初四（2月1日）全日交通量約21000輛次，車多壅塞時段為上午9時到翌日凌晨1時；初五（2月2日）全日交通量約22000輛次，車多壅塞時段為上午7時到晚間23時。

    東工分局呼籲，用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛，或多搭乘大眾運輸服務，屆時公路局東區養護工程分局交控中心將持續依據交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口，並協同現場警力指揮疏導以維護交通秩序，同時於CMS、警廣、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP發布路況資訊。

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