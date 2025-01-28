過年祈福走春 草屯陳府將軍廟安奉七星平安橋

南投縣草屯鎮陳府將軍廟2安奉七星平安橋，讓信眾在春節期間過橋添福運、保平安。（陳府將軍廟提供）

2025/01/28 17:38

〔記者張協昇／南投報導〕奉祀開漳聖王的南投縣草屯鎮陳府將軍廟，今天除夕舉行七星平安橋安奉點燈儀式，明天大年初一到正月15日元宵節，每天上午8點到晚上10點，供信眾走平安橋消災解厄添福運。

七星平安橋是道教信仰中消災解厄儀式用橋，相傳是周朝姜子牙創造，過橋即能驅邪避災，也有招財補運功用。安奉七星平安橋時，橋身的周圍要貼上28張符，代表28星宿，橋下則要放七星燈，請來北斗七元君護橋。

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陳府將軍廟創建於清乾隆年間，主祀開漳聖王陳元光將軍，廟方10多年前開始每年春節安奉七星平安橋，讓民眾過橋保平安。廟方說，今年從3天前即依古禮祭拜玉皇大帝，稟告玉帝即將安奉七星平安橋，恭請神兵神將前來護橋，今天舉行安奉點燈儀式，南投縣副縣長王瑞德也到場參加。

陳府將軍廟說，歡迎民眾過年期間來過七星平安橋添福運、保平安，過完橋的信眾喝一口平安茶，還能獲得一份平安麵線，明天大年初一早上6點舉行新春團拜開廟門，參加信眾發送開運紅包及開運金幣。

南投縣草屯陳府將軍廟28日舉行安奉七星平安橋儀式，道長在橋身周圍貼符。（陳府將軍廟提供）

創建於清乾隆年間的草屯鎮陳府將軍廟，主祀開漳聖王陳元光將軍。（陳府將軍廟提供）

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