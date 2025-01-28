除夕吃團圓飯！桃機入境增至近6萬人

除夕當天趕著回台過年旅客增加，桃園機場也擠滿旅客人潮。（記者姚介修攝）

2025/01/28 16:59

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃機除夕當天運作順遂，不過與前幾天相較，人數減少至11萬4347人，而且入境為5萬8782人，較出境多了3117人，可能是趕在除夕夜前回家過年與家人團聚。桃園機場副總李俊德、航警局局長廖恆裕、移民署國境事務大隊大隊長林澤謙也到現場發紅包，嘉勉慰問犧牲與家人團聚，在機場堅守崗位，移民署的自動通關係統也發揮功能，讓旅客省去人工查驗的時間。

根據統計，除夕當天一期航站入境人數為3萬1945人、出境3萬1779人，二期航站入境2萬6837人、出境2萬3786人，國人入境總數佔4萬2467人，評估前幾天出國或在國外趕回台灣與家人團聚。

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桃園機場副總理李俊德也表示，感謝機場大聯盟的努力與合作，讓過年期間入出境旅客可以順遂通關，他也特別到有桃園機場中樞神經之稱的中央控制中心慰問同仁的辛苦，航警局局長廖恆裕也是到機場保安隊、安檢隊為警察同仁送上紅包送上感謝之意，移民署國境事務大隊大隊長林澤謙也親赴證照查驗線上向每位移民官送上紅包，感謝他們堅守崗位，他也指出，現在移民署的移動通關系統也建立功臣，最新的第四代通關系統也讓旅客可以在11秒很快速的通過，讓旅客體驗到科技帶來的便捷性。

除夕夜當天航警局局長廖恆裕（右）在機場發紅包，也向同仁致意。（記者姚介修攝）

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