黃偉哲除夕走訪七股龍山宮、北門南鯤鯓代天府 發小紅包邀拜廟走春

台南市長黃偉哲（右二）走訪七股龍山宮發小紅包拜年。（台南市政府提供）

2025/01/28 17:00

〔記者楊金城／台南報導〕今天（28日）是除夕團圓日，台南市長黃偉哲特別到各區大廟參香，為台南祈福，發送小紅包向民眾拜早年。

黃偉哲走訪七股龍山宮、北門南鯤鯓代天府，在立委林俊憲、陳亭妃、賴惠員、民政局局長姜淋煌、議員蔡蘇秋金、謝舒凡陪同下，向神明上香祈福，發放蛇年紅包向民眾拜年。民眾開心領取市長紅包，分享過年喜氣。

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黃偉哲說，很高興在過年期間來到各地廟宇參拜，祈求國泰民安、風調雨順，台南市運昌隆，同時也向民眾拜年，祝福大家「蛇宓隆發 大吉大利」。

黃偉哲並推薦台南春節系列活動，從拜廟祈福、品嘗美食到各地燈節如龍崎光節空山祭、鹽水月津港燈節、普濟殿燈會、神農街花燈展與成功燈會，都不可錯過。

另有「如魚得水～跟著魚頭君來台南走春」水上大型氣偶展，活動自1月21日至2月12日在中西區環河街運河河畔舉行。

年後還有新營波光節（2月8日到3月16日）與鹽水蜂炮（2月11日到2月12日）接力登場。黃偉哲說，歡迎民眾新春到台南走春，享受具有文化深度又有台灣味的年節。

台南市長黃偉哲（右二）特別前往北門南鯤鯓廟參香，由南鯤鯓廟總幹事侯賢名（左一）陪同，為台南祈福。（南鯤鯓廟提供）

台南市長黃偉哲（前右）今到北門南鯤鯓廟參香，為台南祈福並發送小紅包向民眾拜早年。（台南市政府提供）

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