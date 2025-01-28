大年初一走春潮 這些路段恐成「塞車重災區」

明天（28日）是大年初一，許多民眾都會外出走春，或是到廟宇祈福。（資料照）

2025/01/28 16:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（28日）是大年初一，許多民眾都會外出走春，交通部公路局預估明天上午8時起各地就會陸續湧現車潮，塞車「重災區」包括銜接高速高路的路段，以及觀光景點周邊道路，全台從北到南各處省道都有易壅塞路段。

公路局預估，明天是大年初一，預估上午8時起各地就會陸續出現車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段，包含台61線鳳鼻到香山及竹南路段、台1線水底寮到楓港路段、台74線台中環線接國3交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統、台88線鳳山到五甲等路段，將有車多或壅塞情形。

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另外，台2線與台2乙線關渡到淡水路段、台3線大溪路段、台9線新店到烏來路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，也預計有出遊與新春參拜車潮。

公路局建議用路人行前多參考幸福公路APP的即時路況，避開尖峰時段再前往，或遵循警廣與路側CMS提供的相關路況及替代道路資訊行駛，以避免塞在車陣中。

另外，台9線蘇花路廊將在明天上午4時到傍晚17時，雙向禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，有效縮短行車時間。

公路局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1971班次，疏運2萬6491人；東部國道客運路線共計行駛492班次，疏運6472人。

明天初一是春節連續假期第5天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有65.63%空位，東部國道客運尚有81.37%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。

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