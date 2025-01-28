楠西震災戶安心過除夕！災後復原完成 維冠「思樂冰妹妹」幫修水電

台南市動員打除受災戶磚石、清運廢棄物。（台南市政府提供）

2025/01/28 16:12

〔記者楊金城／台南報導〕121嘉義大埔地震重創台南市楠西區，台南市政府總動員結合國軍、做工行善團、慈善團體等加速災後復原，已完成拆除及清運，讓受災民眾可安心在今天（28日）除夕夜吃年夜飯。目前收容處所總收容116人。

許多民宅受地震毀損，台南市工務局動員3個工務大隊及廠商，全力協助楠西160件協助案件，包含磚石打除及清運。工務局調動卡車、打石工、山貓、還有大型吊車等搬運機具人力，與國軍協力合作。為加速清運效率，市府員工還動員30多人，進到災區搬除散落磚石，昨天完成最後清運，讓受災戶安心過年。

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台南市環保局全力投入災後清理工作，截至今天除夕共出動111輛次機具及308人次，累計清運1633.6公噸災後廢棄物。

環保局指出，農曆年期間受災戶若有廢棄土石磚瓦需清運，可聯絡當地清潔隊安排人力清運。

除了協助楠西災戶打除危險構造及清運，勞工局也動員做工行善團修復水電管路設施 ，動用水電專長志工120人次，服務災民修復管路348處。

台南市長黃偉哲說，春節前，水電行的工作滿檔，但熱血的志工們願意第一時間衝到災區投入修繕工作，令人感佩。而當年206地震維冠大樓受災戶「思樂冰妹妹」也帶著自家工班投入災區水電修繕，「當初受災小妹妹懂得回饋，淋雨者如今成為撐傘者，相當動人」。

黃偉哲指出，感謝各界團結一致，所有災後復原工作已超前進度完成，讓所有受災戶都能在年前有個安身之所，安心過年。黃偉哲每日前往「前進指揮中心」，除慰問受災戶，也感謝犧牲春節假期投入救災工作的市府輪值員工、國軍及志工。

志工幫忙修繕楠西災區水電。（台南市勞工局提供）

台南市動員打除受災戶磚石、清運廢棄物。（台南市政府提供）

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