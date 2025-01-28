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    導航釀禍？3菲籍男春節出遊 騎機車誤闖國道五號

    3名菲律賓籍男子，春節騎機車出遊誤闖國5。（警方提供）

    3名菲律賓籍男子，春節騎機車出遊誤闖國5。（警方提供）

    2025/01/28 15:57

    〔記者游明金／宜蘭報導〕國道五號北向35.2公里處平原線路段，今天中午有3輛機車誤闖國道，停放在避車彎內；國9公路警察大隊據報前往稽查，發現3名騎士均為菲律賓國籍男子，在桃園工作，因年節放假相約出遊，因路況不熟設定導航誤上國道，全案將依道路交通管理處罰條例處3000至6000元不等罰鍰。

    國九警察大隊表示，今天中午12時25分，大隊勤務指揮中心接獲用路人通報，在國5北向35.2公里處，有3部普通重型機車停放在避車彎內，隨即派遣巡邏車前往處理。

    警方巡邏車到場了解，3名騎士均為菲律賓國籍男子，在桃園工作，因年節放假相約出遊，今天要返回桃園住處，因路況不熟設定導航，從宜蘭交流道往北誤上國道後，才會停放在避車彎待警到場協助。

    警方表示，此案將依道路交通管理處罰條例第33條第4項處3000元至6000元罰鍰，除製單舉發，另派遺拖吊車將3部普重機車載往頭城交流道離開，同時呼籲用路人如有類似情況，可撥打「1968專線」、「110」或利用「1968 APP」的「警政報案」通知高公局交控中心，在警方協助下安全離開國道。

    3名菲律賓籍男子，春節騎機車出遊誤闖國5。（警方提供）

    3名菲律賓籍男子，春節騎機車出遊誤闖國5。（警方提供）

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