好身材藏不住！「最胸議員」拍女友視角拜年影片：沒伴的可以傳給長輩

Molly翎熹在除夕這天特別拍「女友視角」的拜年影片。（圖翻攝自Molly 翎熹臉書）

2025/01/28 16:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕實況主「Molly翎熹」2022年以無黨籍當選嘉義市東區議員，火辣身材被網友封為「最胸議員」。年假到來，Molly翎熹在除夕這天特別拍「女友視角」的拜年影片，笑稱歡迎大家傳給總是擔心孩子沒找到伴侶的長輩，引發熱議。

Molly翎熹2022年在網紅「小商人」力挺下，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，順利以無黨籍身分當選議員，受到外界熱烈討論，不過她已在2023年底改回本名顏翎熹。

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Molly翎熹今天在臉書分享女友視角的拜年影片，可以看到她身穿代表喜氣的紅色緊身上衣，渾圓好身材完全藏不住。Molly翎熹還特別用台語拜年：「伯父伯母您好，我是他女朋友。真抱歉，今年過年因為比較忙的關係，沒辦法回去看你們。祝福你們今年新年快樂、萬事如意、身體健康、發大財！」

Molly翎熹還特別提醒長輩們，「最近天氣比較冷，要注意喔，如果出去的時候，像是帽子、手套、口罩要記得戴著，這樣比較保暖！」她還笑稱，「今天是除夕，沒有伴侶在身邊的朋友，歡迎把這滿滿叮嚀資訊的影片傳給家中長輩唷！」

影片曝光後僅1個多小時就吸引2000多名網友按讚，「可以存下來每年都用」、「鄰家女孩真可愛」、「如果家長都要找影片中的女友見面，妳應該會很忙」、「這種選民服務可不是每一個民代都做得來」、「全民女朋友」、「就妳了，當我女朋友吧！」、「沒想到台語說得這麼好」、「好有親切感，爸媽最喜歡這種媳婦了」。

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