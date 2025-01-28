明天初一車潮要來了！南向交通量飆1.5倍 開始匝道管制
春節連假首日，高速公路部分路段壅塞。（記者林正堃攝）
〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（29日）大年初一車潮要來了！交通部高速公路局預估明天國道車流會是平均的1.3倍，其中南向交通量更會達1.5倍。另外，明天部分匝道開始管制，國道易壅塞路段也會增加到12個之多。
初一走春，高速公路局預估明天國道交通量為123百萬車公里，是平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，是平日年平均的1.5倍。
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高公局預判明日重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。
高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。
明日國道相關疏導措施包括上午5時到12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
今天下午國道上又發生多起追撞事故，下午13時48分，國3北向34.7公里處發生2輛小車追撞事故，占用中線車道，於13時57分排除；14時8分，國1北向高雄交流道九如路入口發生2輛小車追撞事故，占用入口匝道，於14時19分排除；14時36分，國3北向60公里處發生2輛小車追撞事故，占用內線車道，於14時47分排除，造成後方車流回堵1公里。這些追撞事故都導致車輛回堵，影響整體車流順暢。
明天北部國道預測路況。（高公局提供）
明天中部國道預測路況。（高公局提供）
明天南部國道預測路況。（高公局提供）
初一國道管制、易壅塞路段。（高公局提供）
國3北向34.7公里處發生2輛小車追撞事故，占用中線車道。（高公局提供）
國1北向高雄交流道（九如路）入口發生2輛小車追撞事故，占用入口匝道。（高公局提供）