新冠軍帽來了！埔鹽順澤宮初一開宮門限量送 還有燙金春聯和錢母

埔鹽順澤宮的進香帽，2019年因挪威鐵人三項選手艾登（Gustav Iden）戴著參賽奪冠爆紅，被封為「冠軍帽」，從此成了信徒眼中的「幸運物」。 （記者張聰秋攝）

2025/01/28 15:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕迎接小龍蛇年，彰化縣埔鹽鄉順澤宮將於1月29日大年初一清晨5點15分開宮門，並初一到初五每天發放「2025乙巳年紀念宮帽」，每日限量1000頂，先到先得，送完為止。

這頂帽子原是廟方的進香帽，2019年因挪威鐵人三項選手艾登（Gustav Iden）戴著參賽奪冠爆紅，被封為「冠軍帽」，從此成了信徒眼中的「幸運物」，每年過年期間，順澤宮都會發放新的紀念帽，吸引大批民眾前來排隊索取。

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廟方表示，今年過年活動豐富多元，初一清晨卯時（早上5點15分），將由主委、值年爐主與信眾共同開宮門迎新春。初一到初五期間，每天上午9點及下午1點，會在廟前廣場及大殿服務台發送「冠軍帽」、小龍蛇年招財錢母，以及一順百順萬事順的燙金「順」字春聯，共3項結緣品。冠軍帽每場限量500頂，一天共發1000頂，活動連續進行5天。

此外，初一到初五期間，廟內還有「博杯求發財金」活動，提供平安湯圓和象徵「元寶」的水餃，讓信眾吃得暖心又討喜，迎接小龍年財運滾滾來。

大年初一到初五，彰化縣埔鹽鄉順澤宮將發送冠軍帽、招財錢母及「蛇」麼都順的「順」字春聯共3項結緣品。（記者張聰秋攝）

彰化縣埔鹽鄉順澤宮將於大年初一清晨5點15分開宮門，並從初一到初五每天發放「2025乙巳年紀念宮帽」，每日限量1000頂，還有冠軍招財錢母和「順」字春聯。（記者張聰秋攝）

廟方邀請大家大年初一到初五來埔鹽順澤宮參拜祈福，每天限量發送冠軍帽、燙金春聯及招財錢母。（記者張聰秋攝）

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