為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新冠軍帽來了！埔鹽順澤宮初一開宮門限量送 還有燙金春聯和錢母

    埔鹽順澤宮的進香帽，2019年因挪威鐵人三項選手艾登（Gustav Iden）戴著參賽奪冠爆紅，被封為「冠軍帽」，從此成了信徒眼中的「幸運物」。 （記者張聰秋攝）

    埔鹽順澤宮的進香帽，2019年因挪威鐵人三項選手艾登（Gustav Iden）戴著參賽奪冠爆紅，被封為「冠軍帽」，從此成了信徒眼中的「幸運物」。 （記者張聰秋攝）

    2025/01/28 15:31

    〔記者張聰秋／彰化報導〕迎接小龍蛇年，彰化縣埔鹽鄉順澤宮將於1月29日大年初一清晨5點15分開宮門，並初一到初五每天發放「2025乙巳年紀念宮帽」，每日限量1000頂，先到先得，送完為止。

    這頂帽子原是廟方的進香帽，2019年因挪威鐵人三項選手艾登（Gustav Iden）戴著參賽奪冠爆紅，被封為「冠軍帽」，從此成了信徒眼中的「幸運物」，每年過年期間，順澤宮都會發放新的紀念帽，吸引大批民眾前來排隊索取。

    廟方表示，今年過年活動豐富多元，初一清晨卯時（早上5點15分），將由主委、值年爐主與信眾共同開宮門迎新春。初一到初五期間，每天上午9點及下午1點，會在廟前廣場及大殿服務台發送「冠軍帽」、小龍蛇年招財錢母，以及一順百順萬事順的燙金「順」字春聯，共3項結緣品。冠軍帽每場限量500頂，一天共發1000頂，活動連續進行5天。

    此外，初一到初五期間，廟內還有「博杯求發財金」活動，提供平安湯圓和象徵「元寶」的水餃，讓信眾吃得暖心又討喜，迎接小龍年財運滾滾來。

    大年初一到初五，彰化縣埔鹽鄉順澤宮將發送冠軍帽、招財錢母及「蛇」麼都順的「順」字春聯共3項結緣品。（記者張聰秋攝）

    大年初一到初五，彰化縣埔鹽鄉順澤宮將發送冠軍帽、招財錢母及「蛇」麼都順的「順」字春聯共3項結緣品。（記者張聰秋攝）

    彰化縣埔鹽鄉順澤宮將於大年初一清晨5點15分開宮門，並從初一到初五每天發放「2025乙巳年紀念宮帽」，每日限量1000頂，還有冠軍招財錢母和「順」字春聯。（記者張聰秋攝）

    彰化縣埔鹽鄉順澤宮將於大年初一清晨5點15分開宮門，並從初一到初五每天發放「2025乙巳年紀念宮帽」，每日限量1000頂，還有冠軍招財錢母和「順」字春聯。（記者張聰秋攝）

    廟方邀請大家大年初一到初五來埔鹽順澤宮參拜祈福，每天限量發送冠軍帽、燙金春聯及招財錢母。（記者張聰秋攝）

    廟方邀請大家大年初一到初五來埔鹽順澤宮參拜祈福，每天限量發送冠軍帽、燙金春聯及招財錢母。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播