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    暖心！慈善協會小年夜送575個紅包 基隆、台北火車站與艋舺公園都有

    志工送上暖心小紅包。（記者吳昇儒翻攝）

    志工送上暖心小紅包。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/01/28 15:42

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市天行者慈善協會昨日趁著小年夜，帶著志工群前往基隆、台北火車站與艋舺公園等處，贈送小紅包給路行者（街友），紅包內含有手寫的祝福話語，期盼街友們能在歲末過年之際得到溫暖與力量。

    天行者慈善協會理事長李昌萬指出，經常在街頭流浪的人，每到寒冬歲末，心中多少都會有股思親、思鄉之情，特別需要社會的關注和幫助。因此特別偕同執行長黃永翔與志工群們，一起前往他們常出沒的地點送上暖心紅包。

    首次參與的志工簡聖秋也表示，看到台北車站及艋舺公園滿滿的路行者（街友） 令人震撼，每位路行者都有著不為人知的故事，能夠在小年夜為街友們送上祝福，感到非常高興；志工翁緯綺與先生也說，雖然只是一個小小紅包和互道新年快樂而已，但在這歲末寒冬裡，更感覺到無比的溫暖，看見路行者的笑容，期盼大家新的一年彼此都安好，這是一個非常有意義的任務，能夠幫助街友們，感到十分感動。

    社工督導莊佩樺表示，本次任務發現，基隆火車站的無家者已經減少很多，但台北車站的無家者有增加的趨勢，需要政府部門多加留意增加趨勢，此次共計發送575個祝福紅包，每個紅包都包含了一份來自志工們真摯的祝福，期望能為街友們帶來更多的希望和溫暖。

    慈善協會志工到艋舺公園送上暖心小紅包。（記者吳昇儒翻攝）

    慈善協會志工到艋舺公園送上暖心小紅包。（記者吳昇儒翻攝）

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