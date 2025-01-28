將軍府、松園別館、花蓮港放送局 花蓮3大文化地標春節超夯

縱管處推薦花蓮市松園別館，為春節必遊花蓮市3大文化地標之一。（記者游太郎攝）

2025/01/28 15:28

〔記者游太郎／花蓮報導〕交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處結合觀光團體，春節期間向國人推薦花蓮3大文化地標，分別為將軍府、花蓮港放送局與松園別館，由於距離不遠，只要一天時間就可遍遊，堪稱是物超所值的觀光景點組合。

縱管處指出，從2022年起推動花東觀光圈East of Taiwan，並打造五大品牌（縱谷時光機、縱谷山野行、縱谷米樂遊、縱谷原遊會、徐行縱谷），讓民間意見與機關政策無縫接軌，每年邀集在地觀光團體舉辦平台會議，共同討論花東觀光發展規劃，並挖掘亮點及店家進行軟硬體改造，今年春節期間為體驗歷史人文風情，特別推薦位於花蓮市3大文化地標將軍府、花蓮港放送局與松園別館。

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縱管處表示，這3大景點各自承載著花蓮的歷史記憶，彼此距離不遠，適合步行或循環探訪，另外，晚間活動則推薦春節期間的代表性活動，也就是2025太平洋燈會，從1月17日起登場，一直持續到2月16日，適合闔家同樂享受燈光與色彩交織成美麗的百花齊放盛況。

縱管處表示，針對國際行銷部分，除邀請國外部落客或網紅進行遊程踩線及影音拍攝外，亦拍攝影片「恩典與歡慶」介紹花東之美，並榮獲國外多項獎項肯定，去年輔導店家提供雙語化服務，引入AI手機軟體，提升外國遊客至花東旅遊的便利性。未來將與東部海岸國家風景區管理處聯手打造「東觀光區」，透過東部海岸與花東縱谷的交通、遊程及資源串聯，共同推動花東整體區域的觀光發展。

花蓮市熱門景點將軍府。（縱管處提供）

2025太平洋燈會，縱管處推薦為春節期間花蓮市夜間適合闔家前往的景點。（縱管處提供）

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