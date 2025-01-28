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    暖暖冬陽獨厚國境之南 恆春半島成全台避寒首選

    暖暖冬陽獨厚國境之南，恆春半島堪稱全台避寒度假首選。（記者蔡宗憲攝）

    暖暖冬陽獨厚國境之南，恆春半島堪稱全台避寒度假首選。（記者蔡宗憲攝）

    2025/01/28 14:50

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年農曆春節連假9天，受台灣人瘋出國影響，國旅雖然不再成為民眾走春首選，但氣候溫和的恆春半島仍是避寒首選，對比冷颼颼的中北部，墾丁中午海灘仍有接近20度的暖暖冬陽，許多衝浪客享受逐浪樂趣，遊客也在沙灘上留下美美新年照。

    全台受到寒流襲擊，中北部都出現10度以下的低溫，但恆春半島仍維持最低15度以上的「高溫」，尤其接近中午時段，溫暖的陽光照拂大地，海邊及觀光景點湧入人潮，衝浪客把握最佳浪況享受，海上密密麻麻的衝浪客，海灘上則聚集走春拍照的民眾，展現國境之南獨有的溫暖景象。

    受到全台國旅不振影響，恆春半島春節住房率月初統計曾僅約3成，進入年假後，最熱門的初一至初三住房已經回升到6成以上，昨天除夕南下墾丁、台東返鄉及旅遊車流量，也達到約2萬車次，每小時最高車流有2100車次以上，都集中在上午8時至下午1時，屏東警方也提醒民眾避開車多時段。

    氣候溫和的恆春半島是避寒首選，衝浪客享受逐浪樂趣，遊客也在沙灘上留下美美新年照。 （記者蔡宗憲攝）

    氣候溫和的恆春半島是避寒首選，衝浪客享受逐浪樂趣，遊客也在沙灘上留下美美新年照。 （記者蔡宗憲攝）

    氣候溫和的恆春半島是避寒首選，衝浪客享受逐浪樂趣，遊客也在沙灘上留下美美新年照。 （記者蔡宗憲攝）

    氣候溫和的恆春半島是避寒首選，衝浪客享受逐浪樂趣，遊客也在沙灘上留下美美新年照。 （記者蔡宗憲攝）

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