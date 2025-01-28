另類圍爐！他們跨越濁水溪 與雲林5名家扶少年一起守歲

彰化二林天人宮今與雲林家扶希望學員五名少年一同圍爐。（記者李文德攝）

2025/01/28 14:54

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〔記者李文德／雲林報導〕今天是除夕，不少人已回到家中準備享受熱騰騰的年夜飯，但仍有人因故無法與家人團聚。雲林家扶中心希望學園就有5名學員失依失親，只能留在學園過年，彰化縣二林鎮天人宮團隊跨越濁水溪，與他們圍爐吃年菜，寒冬中送上溫暖。

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雲林家扶中心希望學園2009年8月成立，至今超過16年，主要安置給受虐、失依等男性兒童及少年，目前學園內安置19名學員。不過，除夕有5名少年留在學園內過年。

聽聞春節期前無法回家過年情況，天人宮一行人趁著今天除夕，動員到希望學園準備了滿滿一桌年菜，有火鍋、油飯、麻油炒腰子等好料，廟方住持胡建雄、主委魏志霖與5名少年一起圍爐。胡建雄等人不時夾佳餚給少年們，叮嚀他們「多吃點」，在火鍋沸騰中，送上每人一包大紅包祝賀新年，更顯溫暖。

「過年我來陪你們！」胡建雄說，因原生家庭緣故無法讓學員們得到妥適照顧，聽了每一名學員的境遇令人很心酸，所以希望一起和他們過過年、守守歲，告訴他們「沒有和其他人不一樣」，勉勵學員們勇於接受挑戰，面對人生各種關卡。

雲林家扶中心主委陳燦勳說，學園安置19名學員，多數有之前寄養家庭、親屬帶回過年，不過有5名少年因故無法返家，所以家扶對孩子們而言就是臨時的家，各界在除夕能送上一桌美食，還一起坐下圍爐，更彰顯了「台灣最美的風景是人」這句話。

二林天人宮胡建雄送上紅包，勉勵少年們勇於接受人生各種挑戰。（記者李文德攝）

彰化二林天人宮與雲林家扶希望學員5名少年圍爐，住持胡建雄不時拿幫少年們夾菜。（記者李文德攝）

彰化二林天人宮與雲林家扶希望學員5名少年圍爐。（記者李文德攝）

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